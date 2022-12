Jelle Lefebvre en HC Desselgem trekken vanuit ongeslagen leiderspositie het nieuwe jaar in: “We gaan deze eerste plaats met hand en tand verdedigen”

“Dat ik een tevreden voorzitter ben is een understatement”, lacht Lefebvre ons toe. “Met de gezonde ambitie om dit seizoen een gooi te doen naar een plaats in de top vier, gingen we in september van start. Op de openingsspeeldag wonnen we meteen knap met 26-34 op het terrein van Uilenspiegel, dat dit seizoen voorlopig enkel tegen ons punten verloor en nu tweede in het klassement staat. Samen met Brugge, Eeklo en Dendermonde gaven zij de voorbije maanden een goede indruk. Ons doelpuntensaldo oogt erg mooi, maar we hebben niet elke wedstrijd overtuigend gewonnen. In en tegen Heist-op-den-Berg wonnen we slechts met één puntje verschil, na een tumultueuze wedstrijd die getekend werd door enkele vreemde scheidsrechterlijke beslissingen en een moeilijke accommodatie. Het is knap dat we ook in die match alsnog de punten konden binnenhalen.”