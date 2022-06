Jelle Harteel leider in de Road Series: “Eindzege pakken is nu toch wel een doel geworden”

De eerstejaarsbelofte beëindigde vorige week donderdag de Kersenronde in het Nederlandse Mierlo als vierde. Daardoor nam hij de gele leiderstrui over van ploegmaat Vincent Van Hemelen die het voorbije weekeinde in Italië koerste. In de Grand Prix Color Code in Bassenge verging het Harteel zondag minder goed. “Ik was mee in de beslissende vlucht met een twintigtal renners, maar door een lekke band werd ik teruggeslagen want de volgauto’s waren nog niet in de buurt”, zucht hij. “Heel wat renners uit de top van het klassement waren mee, maar de meesten pakten niet veel punten. Waardoor ik de leidersplaats vasthield.”

Even tussenuit

Harteel voerde voordien al het jongerenklassement van deze Road Series aan. “De witte jongerentrui tot het einde behouden was al een doel geworden, nu probeer ik ook algemeen eindwinnaar te worden”, geeft de renner uit Veurne toe. “Zondag rijd ik de Memorial Vanconingsloo, een 1.2-koers buiten de Road Series, daarna bouw ik even een rustperiode in. Van 15 tot 22 juni trek ik naar Spanje, naar de B&B Meta Volante van Geoffrey Luyssen. Omloop Het Nieuwsblad op 2 juli, een proef van de Road Series, wordt mijn volgende wedstrijd. Die koers staat in het rood in mijn agenda.”

Juiste moment

In de Vlaamse Ardennen kan het klassement van de Road Series door elkaar worden gehaald. Deze week zette Harteel extra in de verf dat hij de overstap van junioren naar beloften perfect verteerde. In Gullegem Koerse veroverde hij een plaatsje in de kopgroep van zeventien die de koers domineerde. “Toen het in het peloton snoeihard ging zag ik Greg Van Avermaet en Oliver Naesen nog versnellen”, vertelt Harteel. “Ik besefte dat dit het juiste moment was om mee te gaan. Toen ik omkeek waren we met een tiental weg en reden we naar de vier vroege vluchters. Enkel jammer dat ik in de finale de beslissende vlucht met zes miste. Ik kwam net van kop toen Remco Evenepoel de forcing voerde. Tegen dat ik weer vooraan zat was de kloof geslagen.”