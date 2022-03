Jelle Harteel kijkt uit naar Youngster Coast Challenge: “Het wordt een zware koers”

Aan Koksijde bewaart Harteel niets dan goeie herinneringen. Op het parcours van de Duinencross kroonde de Adinkerkenaar zich begin 2018 bij de eerstejaarsnieuwelingen tot Belgisch kampioen veldrijden. Vorig jaar won Harteel in Koksijde de etappe van de Keizer der Junioren. Geen twee zonder drie? Al zou het een bijzonder aangename verrassing zijn indien de eerstejaarsbelofte de Youngster Coast Challenge op zijn naam zou zetten. “Want het zal een hele zware koers worden”, voorspelt Harteel. “Niet alleen door de wind, maar ook door de sterkte van het deelnemersveld.”

Derde wedstrijd van seizoen

Zo goed als alle opleidingsploegen van WorldTour-teams zakken naar de start in Bredene af. Jumbo-Visma, Groupama-FDJ, DSM, Israel Cycling Academy, EF Education, Team Colpack, ze zijn er allemaal. Lotto-Soudal rekent naast Harteel op Liam Slock, Alec Segaert, Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden en Matthew Rice. Voor Harteel wordt het z’n derde koers. “Ik begon aan het seizoen met een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Lierde”, verduidelijkt de 18-jarige kerel. “Ik was goed, maar miste de beslissende vlucht die al in de tweede ronde tot stand kwam. Daarna ging ik vaak in de tegenaanval, maar we raakten niet meer bij de kopgroep.”

“Zondag koerste ik in het Nederlandse Rucphen, mijn eerste UCI-wedstrijd”, aldus Harteel. “Voor die koers was ik niet voorzien, maar ik verving Lars Van Ryckeghem. Er stond veel wind, het was koersen op de kant. Toch kon ik me in de eerste groep handhaven. Het was onze bedoeling om Gianluca Pollefliet goed af te zetten, maar ik moet toegeven dat ik de laatste 5 kilometer door mijn beste krachten zat, want het was de eerste keer dat ik 190 kilometer koerste.”

Tour du Loir et Cher

Niet abnormaal dus dat de benen van de eerstejaarsbelofte op het einde helemaal vol liepen. Harteel rijdt zondag ook de Grote Prijs Wilfried Peeters, een interclub in Mol. Ook de Wim Hendriks Trofee in Koewacht (26/3) staat op zijn voorlopige kalender. Net als Tour du Loir et Cher, van 13 tot 17 april een vijfdaagse in de buurt van de Franse stad Blois (nabij Tours).

