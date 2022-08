Jelle Geens komt met ambitie aan de start van het EK: “Ik wil meestrijden voor de overwinning”

“De omvorming tot European Championships waarbij meerdere sporttakken op dezelfde locatie hun EK afwerken, is voor het triatlon geen slechte zaak. De media-aandacht is duidelijk veel ruimer en dat maakt het event ook veel belangrijker hierdoor. Dit EK is zeker een doel voor me. Qua datum valt deze wedstrijd dit jaar ook heel goed tussen de WTCS-races”, benadrukt Geens.

Aan ambitie geen gebrek bij de Limburger die in het Spaanse Girona net zoals vele atleten zijn tweede thuis heeft gevonden. “Mijn ambitie is zoals in elke race. Dat is meestrijden voor de overwinning. Veel zal afhangen in welke positie ik aan het lopen kan beginnen, maar de voorbereiding tijdens mijn hoogtestage is vlekkeloos verlopen. Ik voel me in alle drie de sporten in topconditie. Ik denk dat de Fransen een sterk blok hebben met vier sterke atleten die er een hardere race van gaan maken en proberen na tijdens het zwemmen en fietsen goeie lopers zoals ik op een achterstand te zetten. Daarnaast zijn er een aantal sterke Duitsers en Spanjaarden en ook mijn trainingspartner Vasco Vilaca is in superconditie. Ook van hem verwacht ik veel”, aldus Geens.