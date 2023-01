Jelle Geenens kan met Ninove ook tegen OHL B degradatiespook niet verjagen: “We verdienden een punt”

Voetbal eerste nationaleHet degradatiespook zal ook de komende weken nog op De Kloppers blijven ronddwalen. Na de pijnlijke nederlaag tegen Dessel vorige week kon Ninove ook tegen OH Leuven B geen punten pakken. De groenhemden keken al vrij snel tegen een achterstand aan en hadden het voor rust bijzonder lastig. Na de pauze kregen we een heel ander spelbeeld, maar het tij keren zat er niet in voor de promovendus.

Bij de thuisploeg stond eerste doelman Kevin Van Den Noortgaete na maanden blessureleed opnieuw tussen de palen. Nog voor de eerste minuut voorbij was, moest het ervaren sluitstuk zich al omdraaien na - nog maar eens - een individuele blunder in de Ninoofse verdediging. Buksa aarzelde niet om het geschenk met beide handen aan te nemen. Een aangeslagen thuisploeg kon reageren via Bael en Straetman, maar Jochmans verontrusten deden ze niet. Nog voor het halfuur krulde Zimmerman het leer heerlijk in de winkelhaak. Met een dubbelde achterstand moest Ninove wel reageren en dat deed het ook. “Na de tweede goal kenden zowel ik als Romero pech bij de afwerking en zagen we de bal telkens tegen de paal gaan”, blikte Jelle Geenens terug.

Al vrij snel na de rust kwam Ninove terug in de match. Straetman was er als de kippen bij om een foutje van de bezoekende doelman af te straffen, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen de jongens van coach Haydock niet. Met een 2 op 15 blijft de promovendus op een degradatieplaats prijken. “Het is best frustrerend om te beseffen dat we de voorbije matchen een 6 op 6 hadden kunnen pakken, maar met lege handen achter blijven. Ook zaterdagavond verdienden we minstens een punt. Maar weer doen concentratiefoutjes ons de das om”, aldus Geenens.

Lange strijd

Met nu wedstrijden tegen Visé en Patro Eisden krijgt Ninove stevige kleppers te bekampen. “Visé speelde ons in de heenmatch helemaal weg, maar dat betekent niet dat we met een staart tussen de benen aan de aftrap zullen komen. We gaan knokken voor elk punt. Mooi hoeft het niet te zijn, zolang we maar iets rapen. Er wachten ons nog 17 wedstrijden om het behoud af te dwingen. De strijd zal nog lang duren”, weet Geenens.

Ninove: Van Den Noortgaete, Djoum (35’ Ntambue), De Wannemaeker, Polizzi F. (46’ Deryck), Hertveldt, Romero, Straetman, Geenens, De Backer, Tshimanga, Bael (80’ Grancea).

OH Leuven B: Jochmans, Acquah (80’ Agyapong), Breugelmans, Gilis (74’ Asante), Buksa (88’ Vanhaeren), Van Bost, Shkurti, Loiseaux, Smet, Zimmerman, Vancamp (80’ Rattanapoom).

Doelpunten: 1’ Buksa (0-1), 28’ Zimmerman (0-2), ’58 Straetman (1-2).

Geel: Jochmans, Hertveldt, Vancamp.