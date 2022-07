Jelle Declerck na tweede plaats in klimkoers: “Dacht nochtans dat Ardennenparcoursen mij niet lagen”

wielrennen beloftenTwee mooie uitslagen voor Jelle Declerck (19). Vorige zaterdag sloot hij in Borsbeke de Omloop HNB als zevende af. Woensdag moest hij in de klimkoers in Herbeumont enkel Dylan Vandenstorme laten voorgaan.

“Omloop HNB was een groot doel”, blikte de belofte uit Zulte terug naar zaterdag. “Met al die hellingen en kasseistroken in de Vlaamse Ardennen een wedstrijd die me ligt. Bovendien krijgen we bij de U23 niet vaak de kans om op zo’n parcours te koersen. Jammer genoeg kreeg ik bij de eerste passage op de Haaghoek af te rekenen met een lekke band. Ik reed tubeless en kon dus verder, maar aan de voet van de Valkenberg moest ik toch wisselen. Even later reden vijf renners weg. Na de Elverenberg ging ik met Warre Vangheluwe op zoek naar de leiders. We kwamen enkel bij de gelosten uit de kopgroep. Luca Van Boven en Siebe Deweirdt zagen we meestal rijden, maar we kregen hen niet meer te pakken.”

Sterke Vandenstorme

Van Boven schudde Deweirdt af, Vangheluwe pakte de derde podiumplaats, Declerck strandde enkele seconden later op rang zeven. De pion van het Bingoal-Pauwels Sauces WB Development Team trok woensdag naar de klimkoers in het Luxemburgse Herbeumont en liet zien dat zijn vorm top is.

“Vooraf was ik niet overtuigd dat een dergelijk Ardennenparcours iets voor mij is”, ging Declerck voort. “Mijn conditie is goed, dan kan je iets meer aan. Ik denk dat we na 35 kilometer met vijftien man weg waren. Enkel Luca Van Boven kon het gaatje nog dichten. In de finale werd de groep enkele keren uit elkaar geslagen. Dylan Vandenstorme kon de beslissing forceren. Met Vincent Van Hemelen ging ik in de tegenaanval. We hebben allebei een degelijke tijdrit in de benen. Toch hield Dylan stand. Heel sterk van hem.”

Naar Ronde van Luik

Declerck pakte de tweede plaats. Normaal komt hij zondag in Deurne aan de start van de Argenta Classic 2-Districtenpijl, een 1.2-koers met aankomst in Ekeren. Bij de ploegleiding dringt hij erop aan om zaterdag de Omloop der Zevenheuvelen, een manche van de Road Series in het Nederlandse Berg en Dal, te rijden. Volgende week doet hij de Ronde van Luik. “Nu ik weet dat Ardennenparcoursen me goed afgaan, streef ik in die vijfdaagse een goed klassement na”, besloot Declerck.

