Jelle De Schryver geniet van winst Dikkelvenne tegen Ninove: “Jammer dat onze beste match van het seizoen zo dicht tegen het einde komt”

Dit seizoen speelde Dikkelvenne al gelijk in Ninove, thuis tegen Zwevezele en bij leider Sparta Petegem. Een overwinning tegen een topper uit de reeks was nog niet gelukt. “We speelden tegen de topteams al een paar goeie matchen, maar konden niet winnen”, weet Jelle De Schryver (27). “Vandaar dat deze overwinning veel deugd doet. Over 90 minuten gaven we tegen Ninove ook bijzonder weinig weg. Eén kans maar, denk ik, en die pakte onze doelman Mauro Van Goethem heel goed, dat mag ook gezegd worden.”

Plan perfect uitgevoerd

Bovendien etaleerde Dikkelvenne, dat kort voor de pauze via David Cardon op voorsprong klom, 90 minuten lang veel rust aan de bal. “Ninove werd heel goed geanalyseerd”, gaat De Schryver voort. “We hadden een plan, dat werd door iedereen perfect uitgevoerd. Ninove is een ploeg die goed probeert te voetballen. Dan krijg je als tegenstander ook meer de kans om degelijk te combineren. Bovendien klommen we op voorsprong. Een groot verschil met bijvoorbeeld de thuismatch tegen Zelzate waarin we op achterstand werden gezet. We hadden na die voorsprong het misschien nog wat beter moeten uitspelen. Niet erg, als je tegen Ninove kan winnen mag je niet klagen.”

Backs meer naar binnen

Volgens enkele supporters in de zittribune was de prestatie van de centrale middenvelder beter dan de voorgaande partijen. “Ik vond mezelf uit bij Zwevezele ook vrij goed spelen, maar als je 3-0 verliest, is dat niet eens een voetnoot”, geeft De Schryver toe. “Jawel, we hadden na dat verlies iets recht te zetten. Op Zwevezele dedeb we zelf niets. Uit beelden is gebleken dat we achteraan wat dichter bij elkaar moesten spelen. In de match tegen Ninove stonden onze vleugelverdedigers iets meer naar binnen. Onze verdedigers gaven elkaar goed dekking. Noodzakelijk tegen mannen als Romero, Bael en een paar hele vaardige middenvelders. Want Ninove is een team dat alles heeft. Maar wij speelden één van onze beste matchen. Alleen jammer dat zo’n prestatie dicht tegen het einde komt.”