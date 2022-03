Jelle De Schoenmaeker en City Pirates geven leider Hoogstraten de zege cadeau (0-2): “Niet erger maken dan het is”

City Pirates moest in het spel niet onderdoen voor Hoogstraten, maar de thuisploeg gaf de leider de punten wel cadeau. Na twee misverstanden in de defensie toonden eerst ex-piraat Fall en daarna ook Kuijlaars zich genadeloos oog in oog met een kansloze doelman Jelle De Schoenmaeker, 0-2 was de eindstand. Een bittere pil voor de 22-jarige goalie die voor de derde keer tussen de palen stond dit seizoen als vervanger van de geblesseerde Verbist.

“Maar dit zal niet blijven hangen”, relativeert De Schoenmaeker (ex-KV Mechelen en Oppuurs) de nederlaag. “Wat we vooral moeten onthouden is onze goede prestatie. Hoogstraten geeft doorgaans weinig kansen weg, maar wij slaagden er wel in om er een aantal af te dwingen. Zelf hielden we alles vrij goed gesloten. Ik moest heel weinig keeperswerk opknappen en vooral in voetballend opzicht deelnemen aan het spel. Dan is het jammer dat je door twee domme foutjes alsnog de boot in gaat, maar we moeten het ook niet erger maken dan het is.”

Details

“Wat er mis ging? Bij de eerste treffer werd een terugspeelbal op mij beroerd door een van onze centrale verdedigers waardoor Fall onderschepte en scoorde. De tweede tegengoal was het gevolg van miscommunicatie. Een vrije trap in ons voordeel werd helemaal verkeerd ingespeeld waardoor Hoogstraten pijlsnel tegenprikte. Het zat hem in de details, maar tegen de leider weet je dat die worden afgestraft.”

“Leuk is dit natuurlijk niet, maar zoals gezegd is er weinig aan de hand. Je kan verliezen van de eerste in de stand. De manier waarop is knullig, maar belangrijker is dan dat we niet zijn weggespeeld. Het komt er nu op aan om de knop snel om te draaien en volgende week gewoon weer te knallen op bezoek bij Londerzeel.”

Speelkansen

“Met mij in doel? Ik ben blij dat ik mijn kans krijg. Als reservedoelman moet je altijd wachten tot de nummer een geschorst of geblesseerd raakt en jammer genoeg voor Yannick is dat nu het geval. Aan mij om die kans te grijpen. Dit is het niveau waarop ik mijn kwaliteiten wil laten zien. Daarom ben ik er nog niet uit of ik ook volgend seizoen nog bij City Pirates aan de slag zal zijn. Op mijn leeftijd is het belangrijk om wedstrijden te spelen. Ik hou mijn opties nog even open.”

City Pirates - Hoogstraten 0-2

City Pirates: De Schoenmaeker, Ibn El Mokadem (68' Ugoh), Omeruo, Nascimento Borges, Sawaneh, Somers, Ernst, Cwynar, Wilms, Kromah (77' Kamara), Truyzelaere (84' Aïssa).

Hoogstraten: Espeso Nunez, Van Dooren, Vermeeren, Voca (89' Meeussen), Fall, Naqqadi, Kuijlaars (89' Simons), Havermans, Verheyen, Meeuwis (19' Budts), Tilburgs.

Doelpunten: 35' Fall (0-1), 47' Kuijlaars (0-2)

Geel: Somers, Fall.