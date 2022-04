Jelle De Crick met Jong Lede tegen Sint-Niklaas: “We hebben ons lot volledig in eigen handen”

Jelle De Crick beseft de verbazing. Hij vergelijkt het seizoen van Jong Lede met de laatste match van zijn ploeg. “Vorige zaterdag speelden we op Svelta Melsele een bijzonder zwakke eerste helft. We waren er gewoon niet. Bij de rust stonden we met 2-0 in het krijt. Tijdens de rust werden we opgepept door de trainer. Na de herneming waren we onherkenbaar. Plots lukte weer alles en wonnen we met verdiende 2-6-cijfers. Voor Nieuwjaar hadden we het ook lastig en stonden we helemaal onderaan. Toch werden we in die periode zelden weggespeeld door de tegenstander. Enkel op Wolvertem Merchtem hadden we het zwaar. In de terugronde begon alles plots te draaien. Door de recente twaalf op twaalf klommen we op naar twaalfde plaats. Helemaal zeker van het behoud zijn we nog niet, maar we hebben alleszins ons lot volledig in eigen handen. Een overwinning volgende zondag tegen Sint-Niklaas is inderdaad al voldoende om wiskundige zekerheid over de redding te hebben. Op de laatste speeldag trekken we dan naar Voorde-Appelterre.”