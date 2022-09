Jelle Cherlet (Mariakerke) blikt vooruit op belangrijk duel tegen SKN Sint-Niklaas: “Het is al 5 voor 12”

In eerste provinciale ontvangt KSC Mariakerke zaterdagavond rode lantaarn SKN Sint-Niklaas. Het Oost-Vlaamse treffen is een duel tussen de enige twee teams die nog wachten op een eerste zege.

Vorig seizoen nog eindronde voor promotie, nu aan het wachten op de eerste zege. Jelle Cherlet en KSC Mariakerke hadden zich de competitiestart anders voorgesteld. “We zitten in de hoek waar de klappen vallen”, aldus de spelmaker. “Dat klinkt zo cliché, maar het is de realiteit.”

“Wij maken zelf onze kansjes niet af en de tegenstanders doen dat wel. Vorige week op Heikant-Zele waren we 88 minuten baas. In die twee minuten dat het niet het geval was kregen we twee goals tegen. We creëerden zelf een resem kansen, maar die gingen net over, net naast, tegen de paal of bleven zelfs onder de kont van de keeper liggen.”

Rem op ons voetbal

Met slechts één op twaalf staat Mariakerke voorlaatste. “We werden nochtans nog geen enkele keer weggespeeld en toch staan we daar. Natuurlijk is dat niet fijn. Iedereen wil van in het begin mee zijn omdat je anders, zoals nu bij ons het geval is, alleen maar naar boven moet kijken.”

“Ik draai gelukkig al lang genoeg mee om me hier nog geen zorgen over te maken. De ervaren jongens moeten dat overdragen naar de jongere spelers, want deze situatie mag niet in ons hoofd kruipen. Dat zou alleen maar een rem zetten op ons voetbal en dat is momenteel niet eens zo slecht.”

Knieblessure

Zaterdag staat een cruciaal duel op het programma. Mariakerke en rode lantaarn SKN Sint-Niklaas zijn de enige twee ploegen die nog geen driepunter optekenden. “Het is 5 voor 12”, beseft Cherlet, die nog op zoek is naar zijn beste niveau. “We moeten de koppen samen steken en zaterdag gewoon de punten thuis houden.”

“Ik hoop dat iedereen volwassen genoeg is en kan omgaan met het feit dat je soms gewoon matchen moét winnen. Niemand gaat ons zomaar uit deze situatie trekken. Dat kunnen alleen wij, de spelers. Zelf moet ik ook nog stappen zetten. Na een knieblessure blijf ik wat sukkelen, maar het gaat elke week beter. Ik hoop dat ik snel terug de oude ben om mijn steentje te kunnen bijdragen.”

Eerste provinciale: KSC Mariakerke - SKN Sint-Niklaas: zaterdag 19u30