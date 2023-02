Jelle Cherlet helpt Mariakerke aan 1-1 bij Borsbeke: “Puntje bij de leider is altijd mooi meegenomen”

Zaterdagavond slaagde KSC Mariakerke erin om zonder kleerscheuren uit de verplaatsing bij leider Borsbeke te komen. Jelle Cherlet opende op het uur de score, maar zag de thuisploeg amper tien minuten later langszij komen. “Dat was een juist resultaat”, vond de doelpuntenmaker. Natuurlijk hoop je stand te houden als je op voorsprong komt, maar voor de wedstrijd hadden we hier altijd voor getekend.”

“Zij hebben een heel goede ploeg en stonden niet voor niets op de eerste plaats. Zowel zij als wij kregen meerdere kansen om nog te scoren, dus is het al bij al een billijk resultaat. Borsbeke heeft het wel nog over drie afgekeurde doelpunten, maar dat was telkens de juiste beslissing. In onze situatie schieten we hier niet veel op, maar met een puntje bij de leider is altijd mooi meegenomen.”

Reeks neerzetten

Sinds de winterstop is Mariakerke er nog niet in geslaagd om twee matchen op rij punten te pakken. Toch betekent de puntendeling bij de leider een degelijke zeven op vijftien. “We zijn aan het nieuwe jaar begonnen met een stevig vijfluik tegen ploegen uit de linkerkolom. Om daar zeven punten uit de rapen is zeker niet slecht, maar het blijft wisselvallig. Het zou ons goed doen om eens een reeksje neer te zetten.”

“Die resultaten zijn enkel iets waard als we ook tegen onze concurrenten onderin iets rapen. Die komen er binnenkort aan. Deze prestatie tegen Borsbeke geeft ons zeker een vertrouwensboost, waar we op verder moeten bouwen. Daarom is het jammer dat we nu een weekje stil liggen.”

Eindelijk pijnvrij

De korte break van komend weekend is voor Mariakerke dus ongelegen, maar minder voor de spelmaker. “Zaterdag speelde ik voor het eerst eindelijk pijnvrij”, aldus Cherlet. “Het is tot nu toe geen gemakkelijk seizoen geweest door dat scheurtje in mijn meniscus.”

“Na de operatie in oktober ben ik wellicht veel te snel teruggekomen, want na twintig dagen stond ik opnieuw op het trainingsveld. Voor mij komt het vrije weekend dus niet ongelegen. Het zal me de kans geven om met wat trainingsarbeid opnieuw fitter te worden voor het belangrijke slot van de competitie.”

Voor volgend seizoen verzekerde Mariakerke zich al van de diensten van Jonas Vanhaelen (FC Dynamo Beervelde) en Robbert De Smul (VV Zeveren Sportief).