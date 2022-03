Jelle Bloemen (Hasselt BT): “BK Tongeren wint derby dankzij ijzersterk derde quarter”

Het werd een leuke derby in TDM2B tussen Hasselt BT en BK Tongeren. De eerste helft was in evenwicht (36-36), maar Tongeren kwam scherp uit de kleedkamers en kon het verschil maken. Hasselt vocht terug, maar moest het onderspit delven met 70-78. De steeds hardwerkende Jelle Bloemen (33) hangt zijn basketschoenen op het einde van het seizoen aan de haak.

Nieuwe uitdaging

“Het is met een dubbel gevoel”, valt Bloemen meteen met de deur in huis. “Ik heb in al die jaren een grote vriendenkring in het basketwereldje opgebouwd. Veel kameraden vragen mij nu nog wekelijks wanneer Hasselt BT nog thuis speelt. Ik trek straks de deur van de kleedkamer achter mij dicht als speler, maar open ze met een nieuwe uitdaging als assistent-coach van Christophe Alberghs.”

Waarom die stap? Het heeft twee redenen”, vervolgt Bloemen die reeds vijf jaar in Beringen woont. “We hebben met Rémi een zoontje van drie jaar en einde april of begin mei is er een tweede zoon op komst. Het gezin heeft dus meer aandacht nodig. De tweede reden van mijn beslissing om deze nieuwe uitdaging aan te gaan is dat ik een tijdje geleden in Aarschot T1 Alberghs moest vervangen. Zowel de spelers als het bestuur waren onder de indruk van mijn trainerscapaciteiten. Toen de vraag kwam van het bestuur of ik het niet zag zitten om assistent-coach te worden, hakte ik de knoop na enkele dagen door.”

“Ja dit was mijn laatste thuisderby tegen BK Tongeren”, gaat Houthalenaar Bloemen voort. “Het is een prestigeduel dat je absoluut niet mag verliezen. We moeten nog naar BK Tongeren op 22 april en daar zal Joeri Moonen zijn afscheidswedstrijd spelen. Ach, in de twee kampen is iedereen extra gemotiveerd. Het werd een leuk burenduel. In een spetterende, evenwichtige eerste helft waren we zeker de evenknie van de Ambiorixzonen. De 36-36 ruststand was een juiste weergave van het spelbeeld.”

“Na de rust kwam Tongeren scherp uit de kleedkamers”, weet de ervaren Bloemen. “We konden de Eburonen met een sterk trio Walravens, Yoann Hertay en Moonen moeilijk afstoppen. Tongeren kon een tienpuntenkloof slaan. Ondanks we bleven knokken voor elke bal was de nederlaag niet meer te vermijden. Tongeren staat terecht op de derde plaats. Ze hebben veel ervaring in hun team. We hebben hun pijn gedaan en daar moeten we ons aan optrekken voor de komende weken. Alleen in het derde quarter was de intensiteit te laag. Ach, in Tongeren moeten we dan maar revanche gaan nemen. Eerst zaterdagavond deze nederlaag rechtzetten met een overwinning in Pepinster.”

Mooie spelerscarrière

“Op het einde van elke wedstrijd blijf ik achter met een vreemd gevoel. Het afscheid komt steeds dichterbij en dat voelt raar aan, want ik ben zeker nog niet versleten. Of ik tevreden ben over mijn carrière? Absoluut. Ik begon op vijfjarige leeftijd met basketbal. Ik bleef bij Houthalen tot de U12. De volgende stap in mijn jeugdopleiding was Lummen tot de U17. Dan keerde ik terug naar Cuva Houthalen. Daar beleefde ik mooie jaren onder topcoach Dirk D’Haese in derde klasse. Dan volgde twee jaar Croonen Lommel. Vooral het eerste jaar bij de Noord-Limburgers zal ik nooit meer vergeten. De band met de supporters was onmiddellijk geweldig. Van Lommel ging het richting Nieuwerkerken en de laatste zes seizoenen hier bij Hasselt BT. Een mooie, warme club. Ik ben dan ook blij dat de mogelijkheid zich voordoet om hier mijn eerste stappen in het trainersvak te zetten. Of ik ambities koester om T1 te worden? Op termijn misschien wel, maar laat mij eerst enkele jaren rustig groeien in mijn nieuwe rol en vooral een steun en toeverlaat zijn voor T1 Alberghs en het team.”

Flinke versterking

“Sportief staat er ons een mooie uitdaging te wachten”, vervolgt Bloemen actief in de bouwsector. “Pieter Van Becelaere gaat bij Hasselt BT B spelen. Jules Hermans heeft het enorm druk met zijn werk en stopt misschien. De kans zit er wel nog in dat hij soms zal aantreden bij de B-ploeg. Aan inkomende zijde haalden we een rugzak met ervaring binnen. Van Croonen Lommel komt spelmaker Chiel Koonings en Stef Ceyssens. Lorenz Simons (Limburg United C) keert terug naar zijn vertrouwde omgeving. We zijn dus goed gewapend voor het nieuwe seizoen. De ambitie is dan ook trachten een plaats af te dwingen binnen de top vijf.”

QUARTERS: 19-14, 17-22, 13-23, 21-19.

HASSELT BT: Schild 22, Screurs 11, Vranken 9, Pauwels 9, Van Becelaere 9, Jules Hermans 8, Achaaray 1, Ramaekers 1, Bloemen, Knaepen en Louis Hermans 0.

BK TONGEREN: Walravens 18, Yoann Hertay 17, Moonen 11, Claes 8, Proesmans 8, Gaëtan Hertay 7, Bertrand 5, Ghysens 4, Ponsaers 0.