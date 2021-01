Jelle Belmans nogmaals van KSV Oudenaarde naar KSC Dikkelvenne: “Ga af op mijn gevoel”

Atletiek In een coronavrij Australië wint Mathijs Casteele een lokale 5km : “Mentaal deed het deugd om nog eens een wedstrijd te lopen”

14 januari Terwijl er in België nog steeds geen sprake is van atletiekwedstrijden, mogen atleten in andere delen van de wereld wel al terug hun spikes bovenhalen. In Australië is het zomerseizoen ondertussen zelfs in behoorlijk normale omstandigheden van start gegaan. Mathijs Casteele, die al bijna een jaar in Australië verblijft, nam er afgelopen zondag voor het eerst deel aan een wedstrijd en hij won meteen ook in een wedstrijdrecord. “Eigenlijk was ik gewoon blij om eens niet alleen te moeten lopen”, klinkt het.