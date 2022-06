Jelco Schamp ruilt SK Deinze voor HSV Hoek: “Hopen op speelminuten bij de Zeeuwse amateurclub”

Wielrennen profs Milan Menten rijdt in Ronde van Limburg in eigen achtertuin: “Kans dat ik mis rijd, is erg klein”

Als de renners op pinkstermaandag in Hasselt de start nemen van de Ronde van Limburg, staat meer dan een handvol Limburgers te popelen om zich te tonen. Niet in het minst Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB) die tussen kilometer 100 en kilometer 117 zo goed als in eigen achtertuin rijdt. “Klopt, maar ik ken de aankomstzone even goed. De kans dat ik in de finale mis rijd, is erg klein”, lacht Milan Menten.

11:11