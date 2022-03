Jeffry Verhoeven (Winkel Sport): “Met volle vertrouwen richting eindmeet”

“Een klassering die klopt als je de drie punten van de thuiswedstrijd tegen La Louvière er bij rekent”, steekt coach Jeffry Verhoeven toch een waarschuwende vinger op. “De Bond besliste dat we die verloren wedstrijd wonnen omdat La Louvière een niet-speelgerechtigde speler opstelde. Volledig logisch want die drie punten komen ons inderdaad toe. De Waalse club tekende echter beroep aan en dat werd vorige vrijdag behandeld. We wachten nu op het finale verdict zodat we toch nog niet honderd procent zeker zijn van onze huidige 28 punten. Zelfs al worden die drie punten dan toch in mindering gebracht, hopen we het behoud op het veld te realiseren.”

Prima reeks

“Ondertussen wonnen we zondag een toch vitaal duel tegen SK Heist. We hielden meer dan verdiend de drie punten thuis en deden op die wijze een uitstekende zaak in de stand. Door onze driepunter hebben we nu ook enkele extra ploegen betrokken in de strijd om het vermijden van die barrages. De onderlinge verschillen zijn immers nog bijzonder klein zodat we zeker op onze hoede blijven. We zitten echter in een goede flow want we zijn nu al vijf matchen ongeslagen. Dat geeft mijn ploeg extra vertrouwen maar uiteraard is de buit nog verre van binnen. Ondanks ons vrij goed parcours moeten we naar dat bord blijven kijken en de komende weken blijven oogsten.”

Drie opeenvolgende uitmatchen

“Onze thuisfans zullen de komende weken wat op hun voetbalhonger blijven zitten want we spelen nu drie keer na elkaar op verplaatsing. Zondag trekken we naar Francs Borains, daarna zijn we bye en dan volgen de uitmatchen naar Visé (zaterdag 2 april) en naar VK Tienen (woensdag 6 april). Drie ploegen die in onze buurt staan en wedstrijden waar we zeker ook punten kunnen sprokkelen. Zondag moeten we in elk geval nog altijd Masis Voskanian met een spierscheur missen maar mijn kern is ruim genoeg en beschikt ook over die uitstekende mentaliteit. We trekken alvast met volle vertrouwen richting eindstreep.”