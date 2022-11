Jeffrey Verplancke na 2-1-winst tegen Wolvertem: “Het zat eens mee en dat mag ook wel”

Eendracht Aalter heeft zijn eerste zege te pakken in derde nationale. Wolvertem-Merchtem beet in het Aalterse zand. Jeffrey Verplancke weet dat dit de zege van de hoop is en een eerste stap richting behoud kan zijn. Hij weet dat de zege nog geen schoonheidsprijs verdiende, wel dat zijn ploeg zich niet zo maar neerlegt bij de degradatie.

“De kop is eraf en dat zorgde toch voor grote opluchting. Ja, we kunnen nog winnen. Het allerbeste Aalter kregen we zeker nog niet te zien, wel een ploeg die zich dubbel wil plooien om niet te zakken. Een knappe individuele actie van Niels Hoornaert was de inleiding op de 1-0, maar in de beginfase zagen we ook Jelte De Coninck uitvallen. Jammer, want er werd toch gevreesd voor een zware knieblessure. Nadien kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd. Het kon enkele keren voor dreiging zorgen. Jean Paul Ekongolo, pas aan zijn tweede basisplaats toe, zat er evenwel twee keer knap tussen en zo bereikten we de rust met een 0-1-voorsprong.”

Lucky goal

Aalter wist dat de weg naar de eerste driepunter nog lang was, maar kon de punten toch thuis houden. “We begonnen goed aan de tweede helft en via Brian Vandesteene kwamen we dicht bij de 2-0. Bij de eerste prik van de bezoekers was het wel raak. Het pleit dan wel voor onze ploeg dat we het noorden niet kwijt waren en toch de evenknie van Wolvertem-Merchtem bleven. Dit keer zat het wel mee. Sam Janssens kon zich dan eens doorzetten en via een lucky goal klommen we dan op voorsprong.”

Groeien

Met nog twintig minuten voor de boeg was de buit nog niet binnen. Verplancke zag dat zijn ploeg wil knokken voor elke morzel grond. “Na die 2-1 was het toch zaak om die voorsprong vast te houden. Pluim toch voor Jean Paul Ekongolo. Die jongen moest geen onmogelijke ballen pakte, maar speelde toch een heel degelijke wedstrijd. Ook Jo De Cock, die de onfortuinlijke Jelte De Coninck verving, was door zijn balvastheid een nuttige pion. Ik heb toch het gevoel dat we aan het groeien zijn en ze nog niet klaar zijn met ons. Minpunt is natuurlijk het uitvallen van Jelte De Coninck. Hopelijk valt zijn blessure mee. Volgende week wacht ons een moeilijke wedstrijd in Stekene. Ook daar zijn we niet kansloos. Een week later is er dan het duel tegen Wervik en dat wordt een heel belangrijke wedstrijd.”