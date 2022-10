Jeffrey Verplancke (E. Aalter) voor duel tegen Drongen: “We snakken nu wel naar een driepunter”

voetbal derde nationale AFootlunch in Aalter en dat betekent dat de club uitzonderlijk op zondag speelt. Tegenstander is Drongen en die wedstrijd verdient toch het stickertje ‘zespuntenwedstrijd’. Jeffrey Verplancke, verlost van een knieblessure, is het daarmee eens.

“Er is geen reden om somber te gaan denken, maar je kan er niet om heen dat dit een heel belangrijke wedstrijd is. We bengelen onderin de klassering en de voorbije weken stelden we vast dat je met gelijke spelen nauwelijks weg raakt uit de kelderverdieping van de klassering. Het plaatje had er ook wel anders uit kunnen zien. Tegen Rumbeke kon ik wel leven met het gelijkspel, maar in Eppegem laten we twee loepzuivere kansen liggen en wordt de bal ook twee keer van de lijn geveegd. Pak je daar de zege, dan sta je boven de degradatiestreep en krijg je toch een ander gevoel.”

Organisatie

Aalter snakt naar een driepunter. Zoveel is duidelijk. Verplancke weet dat dit toch voor wat extra druk zorgt. “We waren sowieso niet goed gestart, hebben na Wielsbeke de 3-5-2 geruild voor een 4-4-2. Die laatste veldbezetting voelde voor heel wat jongens meer vertrouwd aan en dat merkte je ook wel. Zowel tegen Rumbeke als in Eppegem gaven we nauwelijks iets weg. We zetten dus stappen qua organisatie, maar nu moeten we offensief nog meer brengen. Op dat vlak is het ook een kwestie van vertrouwen. Vorig jaar vonden we bij momenten blindelings de weg naar doel, nu loopt dat een heel stuk stroever.”

Druk

De drie op achttien zorgt toch wel voor wat extra druk in het kamp van Ursel en daar is Verplancke zich van bewust. “De sfeer is nog steeds top, de ploeg hangt sowieso goed aan elkaar. Maar af en toe is een goed resultaat nodig om iedereen nog dichter bij elkaar te brengen. Vorig jaar werd er op training ook vaak gelachen, nu voel je wel meer ernst. Over een gebrek aan scherpte zal je de trainer ook niet horen mopperen. Tegen Drongen wordt het een dubbeltje op zijn kant. Vorig jaar werd het zowel daar als in Aalter een gelijkspel. Daar kunnen we nu niet mee leven. Na de wedstrijd kan natuurlijk altijd blijken dat een gelijkspel geen slecht resultaat is. Maar vooraf gaan we zeker op zoek naar de drie punten.”

