Jeffrey Neral en Rupel Boom gaan tegen Wezet op zoek naar bevestiging van referentiematch: “Andere manier van trainen loont”

“Afgelopen week waren er toch al wat meer lachende gezichten op training”, aldus de 24-jarige Rotterdammer. “Of deze zege een ander gevoel met zich meebracht dan die tegen Dessel twee weken geleden? Toch wel, want de omstandigheden waren nu anders. Na de trainerswissel waait er een nieuwe wind, maar tegelijkertijd was het toch nog even afwachten wat het resultaat daar van zou zijn.”

Schokeffect

En dat bleek goed, want Rupel Boom speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen en won verdiend, op een aantrekkelijke manier. Een referentiematch, zo u wil. Het vertrek van Stéphane Demets bracht zo het gewenste schokeffect teweeg. “Al kwam dat ontslag toch ook nog deels als een verrassing. De ene week kreeg hij nog het vertrouwen om kort nadien dan toch de laan te worden uitgestuurd. Maar goed, ook als groep moesten we op dat moment in de spiegel kijken. Al ben ik iemand die dat sowieso wel doet.”

“Het verschil met Pascal Pilotte? Dat is best groot, want de hele manier van trainen werd omgegooid. We trainen nu meer op patronen en dat loont. Het zorgt automatisch voor meer herkenbaarheid op het veld. Onze wedstrijd tegen Jong Antwerp was goed en nu gaan we voor het vervolg. De focus ten opzichte van vorige week verandert niet. Het minste dat we kunnen doen, is al dat goede proberen te bevestigen tegen Wezet. Een nieuwe zege zou ons vertrouwen een boost kunnen geven, maar het heeft geen zin om op de zaken vooruit te lopen.”

Memorabele momenten

Neral doorliep de belangrijkste jeugdploegen bij Sparta Rotterdam en kan op best memorabele momenten terugblikken in zijn carrière. Zo brak hij in 2012 het record van jongste speler ooit bij Jong Oranje en op zijn zestiende kreeg hij het aanbod om naar Chelsea te vertrekken, maar besloot hij om bij zijn vrienden in Rotterdam te blijven. Na Jong Sparta belandde hij, na een jaar bij Helmond Sport, in Griekenland bij FC Ergotelis voor twee seizoenen om vervolgens deze zomer, aan het einde van de mercato, neer te strijken in Boom.

“Op dat moment was de competitie al gestart en hadden we al een aantal keer verloren”, zegt Neral. “Ik wist in welke situatie we ons bevonden, maar was er wel van overtuigd dat ik mee voor de ommekeer kon zorgen. Al kon ik dat natuurlijk ook niet alleen. We moesten nog groeien als groep.”

“Of het een grote aanpassing was aan Boom? Ik speelde altijd op een hoger niveau en hier moest ik me wel een ander ritme aanmeten ja. Er zijn andere gewoonten en er wordt niet meer overdag getraind, dat was misschien nog de grootste aanpassing. Maar intussen vond ik een nieuwe routine.”

Rest nog de vraag hoe Neral zijn carrièreplanning nog ziet? De trein naar Stamford Bridge zal hoogstwaarschijnlijk niet nog eens voorbij komen en al zeker niet in Boom. “Ik kwam met de ambitie om te promoveren met Boom, maar dat wordt een moeilijke opgave”, zegt hij. “Ik wil nu dus vooral nog zoveel mogelijk spelen, groeien met de ploeg en toewerken naar mooie resultaten. Als dat allemaal lukt, zie ik niet in waarom ik niet opnieuw op een hoger niveau kan spelen. Presteren is dus de boodschap.”

Forfaitnederlaag Tienen

Tot slot kwam er deze week ook eindelijk uitsluitsel rond de stopgezette wedstrijd tegen Tienen van 3 september. Het Boomse bestuur stuurde een beroep tot evocatie naar de voetbalbond om de forfaitnederlaag aan te vechten die ze kreeg aangesmeerd omwille van de lichtpanne, maar kreeg een negatief antwoord. Het verzoek werd “ontvankelijk, doch niet gegrond” verklaard en zo verliest Boom dus definitief van Tienen met 0-5.