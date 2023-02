Jeffrey De Vlieger (FC Kleit) na 2-1-zege tegen Sottegem: “De goesting is er weer”

“De voorbije jaren miste ik wat ‘drive’. Op privé-vlak was het niet de makkelijkste periode. Tijd maken voor Zoë en tegelijkertijd ambitie hebben om eerste doelman te zijn. Het was geen evidente combinatie. Maar ik bleef wel aan de slag en in de aanloop naar dit seizoen was mijn ambitie toch om het doel van Kleit te verdedigen. Een operatie aan de vinger zorgde ervoor dat ik lang in de lappenmand lag. Maar tegen Borsbeke kwam ik aan de aftrap en de goesting was er echt wel weer.”

Hard bevochten zege

De Vlieger vond het tegen Sottegem een hard bevochten zege. “Dat was het zeker. Op zich leek de wedstrijd een heel klein beetje op die in Sottegem. Ook daar kwamen we op voorsprong en gaven die tegen een sterk voetballende tegenstander niet meer weg. Nu klommen we op voorsprong toen Thomas Vuyts onderuit werd gehaald en Kenneth Demeyer de strafschop omzette.”

“Na dat doelpunt nam Sottegem de wedstrijd toch wat in handen. Ze hadden wel wat kansjes, maar ik moest maar één goede redding verrichten. Het was wel een irritante ploeg. Bitsig af en toe. Een speler van de bezoekers gaf een kopstoot aan Gerd-jan De Smet en liet zich daarbij vallen. Gevolg: geel voor Gerd-jan.”

Revanche

Gerd-jan Desmet nam revanche, want met de 0-2 sloeg hij Sottegem verder terug. “Na een mooie actie zorgde Gerd-jan voor de 0-2 en dan voetbal je natuurlijk in een zetel. Al zat het ook wat mee. Twee keer week de bal af en was ik zonder verhaal, maar ging de bal niet binnen. In het wedstrijdslot scoorde Sottegem dan nog op strafschop, maar dat was er enkel eentje voor de statistieken.”

“Deze zege doet wel deugd en was er één op basis van typisch Kleitse ingrediënten: grinta, wedstrijdmentaliteit, onverzettelijkheid. We kijken nu uit naar de topper bij leider Sint-Denijs en hopen daar opnieuw een goed resultaat te behalen.”

