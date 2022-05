Jeff Gevers en Berg en Dal beginnen ambitieus: “We gaan voluit voor de promotie”

Het minste wat van de prestaties van Berg en Dal het voorbije seizoen kan gezegd worden, is dat ze indrukwekkend waren. 21 gewonnen wedstrijden, 86 gescoorde doelpunten, 24 tegentreffers. Goed voor een eindbalans van 69 punten. Maar het was niet voldoende voor de titel.

“De twee toppers voor de titelstrijd, einde maart, zijn ons fataal geworden”, blikt Jeff Gevers terug op de nederlagen tegen ASV Geel en Berg en Dal. “Vanaf dat moment was het duidelijk dat we de ambities voor de titel konden opbergen.”

Voorbereiding

In de schaduw van de titanenstrijd tussen Wezel en ASV Geel begon Berg en Dal op zijn manier zijn vizier te richten naar de interprovinciale eindronde. Dat leverde, de forfaitzege tegen Rapid Leest inbegrepen, vijf overwinningen op rij op. “We hebben ons op een optimale manier en met goede prestaties kunnen voorbereiden”, zegt de aanvaller. “Het is alleen jammer dat we in Leest niet konden spelen, hoewel we er aanwezig waren. Voor het overige kunnen we terugblikken op een heel geslaagd en constant seizoen.”