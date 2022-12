Jeff Gevers begint met Berg en Dal aan een druk eindejaar: “We willen er staan voor titel én beker”

Voetbal eerste provincialeIn eerste provinciale heeft leider Berg en Dal zich in een ideale positie gevoetbald. Ook al is de weg naar het succes nog lang, het team van trainer Johan Houben lost op dit moment alle verwachtingen in. De Meerhoutse formatie kan, met een bonus van twee punten en één wedstrijd minder gespeeld, met vertrouwen aan een druk eindejaar beginnen.

Het minste wat van Berg en Dal kan gezegd worden, is dat het tot hiertoe zijn sportieve beloften nakomt. Voor de formatie van voorzitter Chris Verheyen is de hoogste eer het hoofddoel. Met overwinningen tegen Tisselt, een buur in het klassement, en Retie, dat als Kempische buur opnieuw een subtopper is, kreeg het zelfvertrouwen een serieuze boost.

“Het waren twee wedstrijden die meer duidelijkheid hebben gebracht”, geeft Jeff Gevers toe. “Tisselt is al gans seizoen een bondgenoot in de kop van het klassement. Retie is en blijft een Kempisch duel waar het sportieve eergevoel een voorname rol speelt.”

Zwaar programma

De kans dat de spelers van Berg en Dal van een lange winterstop kunnen genieten, is twijfelachtig. De Meerhoutse formatie is nog actief in de beker van Antwerpen waarin het, net als zaterdagvond, moet uitkomen tegen Antonia. Een wedstrijd die op woensdag 21 december wordt gespeeld. Het eerste weekend van januari is er dan het uitgestelde duel op het veld van ‘s Gravenwezel-Schilde.

“Het is duidelijk dat we, zowel in de beker van Antwerpen als in competitieverband, voor de hoogste eer willen gaan. We hebben een ruime kern om dit drukke programma op te vangen. Er zal wel wat tijd en ruimte zijn voor enkele vakantiedagen. Tijdens het laatste vrije weekend hebben we eveneens van wat verlof kunnen genieten.”

Tevreden

De inwoner van Heusden-Zolder is tevreden over de weg die hij de voorbije maanden heeft afgelegd. “In het begin van het seizoen verliep het wat moeizamer, maar eens ik mijn plaats in de ploeg had zijn mijn prestaties constant geweest. Ik maak deel uit van het aanvallende compartiment, waar we met Tijs Van Pol een afwerker van zuiverste ras hebben rondlopen. Een assist afleveren kan eveneens veel voldoening schenken.”