Jef Vermeiren gaat voor goud op BK beloften

atletiekOp een meeting in Boedpast heeft hoogspringer Jef Vermeiren (Ac Herentals) onlangs eindelijk de lang verwachte barrière van de 2m20 gesloopt. Slechts tien Belgen sprongen ooit hoger. Hij is met de klap topfavoriet op het BK beloften komende zondag in Kortrijk. “Ik ga voor de winst”, steekt hij zijn ambitie niet onder stoelen of banken.

Al enkele jaren snuffelt Jef Vermeiren aan de 2m20. Hij sprong al een keer 2m17 en enkele keren 2m16. Maar 2m20 staat toch heel anders. “Het is eindelijk eens gelukt. Het is al meer dan een jaar dat ik hierop aan het wachten ben en dat ik er dichtbij zat. Het was frustrerend dat dit seizoen tot dusver de hoge hoogtes vaak wat uitblijven met uitzondering van een 2m17 in Aalst. Het is echt wel plezant dat het er is uitgekomen. Het geeft ook heel veel vertrouwen richting het BK voor beloften natuurlijk. Daar zal ik voor de laatste keer aan kunnen deelnemen. De vorm is sowieso heel goed. Ik heb niet de beste winter gehad, waardoor ik nu wat later in vorm kom”, verklaarde hij zijn later uitschieter.

In België was hij dit seizoen outstanding in het Flanders Cup-circuit, maar niet toevallig realiseerde hij z’n beste sprong in het buitenland. “Er waren daar in Boedapest heel veel goeie springers. We sprongen met drie mannen van 2m20. Sterke tegenstand helpt mij altijd. In België heb je dat soort wedstrijden maar zelden. Ik moest er enkel aan hoogspringen denken en mijn ding doen. Dat scheelde toch. Het vertrouwen was ook groot. De woensdag ervoor had ik zelfs nog een beter gevoel op een meeting in Nederland in Zoetermeer. Daar haalde ik 2m16, maar ik vond dat ik daar zelfs beter was dan in Hongarije.”

‘Ik ga naar het BK beloften om te winnen’

Op het BK beloften in Kortrijk zondag 18 september wil hij de kers op de taart zetten. “Ik ga nu sowieso naar het BK beloften om te winnen. Ongeacht wie de tegenstand is, wil ik voor de zege strijden.”

Op de ranglijstjes maakt de 21-jarige atleet een aardige sprong. “Op de Europese jaarranglijst ben ik nu de negende of de tiende belofte. Leuk om weten, maar daar koop ik niet veel mee. Er was dit jaar geen EK beloften. Maar voor de toekomst is wel fijn om te weten dat ik hier nu sta. Ik heb er vertrouwen in dat ik de komende jaren nog stappen kan zetten.”

Lees ook: meer atletiek