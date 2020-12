Jef Vanhamel waakt over fysieke paraatheid van Desselse spelers: “Lopen is slechts klein onderdeel”

VOETBALVoor de spelers van Dessel Sport zit de korte onderbreking er alweer op. Vorige week genoot de groep van een weekje vakantie. Jef Vanhamel is bij de formatie uit eerste nationale de persoon die zich ontfermt over het fysieke aspect van de spelers. Daar komt heel wat werk aan te pas.

Net zoals vele ploegen wacht men ook bij Dessel op het verlossende bericht dat er opnieuw in groep mag getraind worden. Voor het zover is, werkt elke speler nog steeds een apart programma af. “Intussen proberen we onze plan te trekken”, zegt Jef Vanhamel, de conditietrainer bij de groen-witte formatie. “Vorige week legden we de riem er even af. Deze week zijn de spelers aan een nieuw programma begonnen. Al hun fysieke inspanningen komen via een speciaal programma bij mij terecht. Op die manier krijg ik een goed beeld van hun prestaties.”

Krachtwerk

Jef Vanhamel is sinds 2019, nadat hij eerder bij Sint-Dimpna, Geel en Westerlo aan de slag was, aan het werk bij Dessel. “Het fysieke aspect in al zijn vormen is iets wat mij steeds heeft aangesproken. Veel mensen koppelen het aan veel loopwerk. Uiteindelijk is dat slechts een heel klein onderdeel. Een krachtprogramma en stabiliteitsoefeningen zijn zeker zo belangrijk. Dat plaatje moet kloppen. Omdat ik van alle spelers individuele resultaten heb, is het perfect mogelijk om bij te sturen waar dat nodig is.”

Dessel was één van de ploegen die in de aanloop naar het nieuwe seizoen fel getroffen werd door een uitbraak van corona. “Gelukkig ligt dat helemaal achter ons. De spelers die door het virus getroffen worden, zijn gezond en wel. Op dat vlak hebben we geen problemen meer ondervonden.”

Herstart

Vanaf het moment dat de overheid het licht op groen zet, wacht Dessel een bijzonder druk programma. Het team trainer Benny Lunenburg moet zijn eerste van veertien competitiewedstrijden nog afwerken. “Ik vermoed dat we het zullen moeten stellen met een voorbereiding van één maand. In die tijd zullen we klaar moeten zijn. Hopelijk kunnen we ook de bekerwedstrijd tegen Beerschot afwerken. Dat zou voor zowel de spelers als de club een mooie opsteker zijn.”