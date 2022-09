Jef Van Meirhaeghe is het winnen nog niet verleerd: “Ik sport nu echt voor het plezier”

Het drukke profleven waarbij er in iedere koers moet gepresteerd worden, hoort er voor Jef Van Meirhaeghe niet meer bij. Hij kiest zijn momenten meer uit. “Dit seizoen heb ik amper een tiental koersen op de teller staan. Niet veel dus. Meerdere factoren spelen daarbij een rol. Ik sport nu echt voor het plezier. Zaterdag zou ik om een vriend te plezieren meedoen aan een kwarttriatlon in Knokke. Als het zou regenen, is er echter geen fun aan. In dat geval verkies ik liever een dag te wachten en op zondag een kermiskoers te rijden. Amusement is belangrijk. In dat verband wil ik een warme oproep aan alle coureurs; blijf eens plakken na de koers. Dat gebeurt nu veel te weinig. Twee minuten na de finish gaat elkeen zijn eigen weg. Renners mogen niet vergeten dat veel koersen enkel mogelijk zijn mits de steun van horecauitbaters.”

Begeleiding

Sportief legt Jef Van Meirhaeghe andere accenten, maar sport blijft zijn leven beheersen. “Ik begeleid sporters in het waarmaken van hun ambities. Die begeleiding mag je ruim zien. Het gaat niet enkel om wielrenners. Het gaat om sporters van alle leeftijden en alle niveaus. Van de profsporter tot de echte recreant. Het geeft me voldoening om te zien hoe sommige sporters door gedrevenheid en een goede aanpak ver kunnen komen. Hoewel ik selectiever ben geworden in het uitkiezen van mijn eigen wedstrijden, zijn de resultaten nog altijd goed. Mijn winst in Bassevelde was geen toevalstreffer. Ik werd eerder dit jaar ook al eens tweede, derde en vierde. Ik stel vast dat het niveau de voorbije tien jaar serieus de hoogte inging. Tien jaar geleden reden we in een kermiskoers 43 kilometer per uur. Daar mag je nu twee kilometer bijtellen. Dat houdt wel in dat op het einde de betere renners nog meer naar voor komen. Het BK ploegentijdrit was voor mij en de ploeg een doelstelling. We werden mooi vierde. Dat is een knap resultaat, want we moesten het opnemen tegen halve profploegen als Lotto-Soudal U23 en Elevate. Op het BK Tijdrijden werd ik individueel ook vierde.”