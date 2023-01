Jef Van Der Veken (SK Londerzeel): “Gelijkspel tegen jong KV Mechelen smaakt zuur”

“De match kon inderdaad niet beter beginnen voor ons”, opent Van Der Veken. “Met die vroege goal leek het moeilijkste al gedaan, maar ik moet toegeven dat het nadien wel een paar keer warm was voor onze goal. Even voor de rust konden we dan via Laureys de 0-2 maken. We trokken dus met een goed gevoel de kleedkamer in, maar via een afstandsshot kwamen zij dan terug op 1-2. Om dan niet zo veel later ook de 2-2 te maken na geharrewar voor doel. En was onze bonus dus helemaal verdwenen.”

“Als je op een dubbele voorsprong staat halfweg en na negentig minuten van het veld stapt met één punt, kan je daar op zich inderdaad niet blij mee zijn. Het had vooral niet gehoeven, dus dit smaakt wel wat zuur. Zeker omdat we goed stonden en ook vrij weinig weggaven. Maar aan de andere kant moeten we ook durven toegeven dat ze het ons soms echt wel moeilijk maakten want deze ploeg heeft heel wat talent in de rangen. Zij draaien ook niet voor niets vlotjes mee in onze reeks. Dus als je daar na de winterstop meteen een puntje kunt gaan halen, is dat lang niet slecht. Dit voelt voor mij niet per se aan als twee verloren punten. Al had er dus bij momenten wel meer ingezeten voor ons.”

Geen slechte statistieken

Zelf bewees de 31-jarige Van Der Veken dus alweer zijn waarde voor Londerzeel met een doelpunt: “Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Het moet mijn vijfde of zesde goal zijn dit seizoen voor Londerzeel. Als niet echt aanvallend ingestelde speler zijn dat zeker geen slechte statistieken inderdaad. Ik ben toch meer op de posities ‘zes’ of ‘acht’ terug te vinden. Maar uiteindelijk ben ik niet zo erg bezig met die statistieken. Ik wil gewoon de ploeg zoveel als mogelijk helpen en een goed seizoen draaien. En ik denk dat ik in naam van mijn ploegmaats mag spreken als ik zeg dat dat iets is wat we allemaal willen. Deze match beschouwen we globaal gezien als een goed begin van onze tweede seizoenshelft.”

