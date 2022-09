Jef Van Der Veken en SK Londerzeel pakken verdiend punt bij titelkandidaat Bocholt: “Prestatie om op voort te bouwen”

“De competitie beginnen op het veld van Bocholt is niet eenvoudig. Als je dan met één punt terug naar Londerzeel kan keren, is dat gewoon goed”, opent Van Der Veken. “Vooraf hadden we hier misschien wel voor getekend, ook al zijn we sporters en willen we altijd het hoogst haalbare en dat zijn de drie punten. Dat had ook wel gekund, maar evengoed bleven we puntenloos achter. Beide ploegen hadden enkele goede kansen zoals wij met Siebens, maar ook zij troffen binnenkant paal. Het was ook een leuke match om te spelen met veel duels en een hoge intensiteit. Kortom, een correcte weergave.”

Afwachtend

Trainer Geys zei vooraf nog dat jullie snel zouden weten waar jullie staan met deze opener. “Dat klopt ook wel en ik kan wel zeggen dat we er een goed gevoel aan hebben overgehouden. Je kan over de voorbereiding zoveel zeggen als je wil, de competitie is toch nog altijd helemaal anders. Zeker de eerste match, die is altijd wat afwachtend. Er zijn zeker nog dingen die beter kunnen en moeten, maar dat is ook perfect normaal. We mogen tevreden terugblikken en kunnen zeker voortbouwen op deze prestatie.”

Constanter

Wat verwacht de 30-jarige Van Der Veken voorts van dit SK Londerzeel? “Opnieuw proberen mee te doen voor een plaats in de linkerkolom en liefst nog iets hoger”, is hij duidelijk. “Vorig jaar stonden we bij de winterstop derde, maar zakten we nadien helemaal weg. De bedoeling moet nu zijn om daarin toch meer constant te zijn en meer maturiteit te tonen en dan zal zich dat ook uiten in de rangschikking. Makkelijk gaat dat niet worden in een reeks waarin ook nu weer iedereen van iedereen gaat kunnen winnen. Bocholt schat ik nog steeds hoog in en ook Lyra-Lierse. Ook al verloren zij dit weekend al meteen. Ook Belisia heeft zich goed versterkt en dan vergeet ik waarschijnlijk nog een stuk of drie ploegen.”

“De reeks is vind ik echt wel versterkt, maar dat zijn wij zeker ook. We hebben bovendien de nodige spelers aan boord die al wel wat watertjes hebben doorzwommen en dat kan in deze reeks nog wel eens van pas komen. Zeker om ons erdoor te trekken in de moeilijke momenten.”

