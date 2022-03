Jef Van Der Veken en SK Londerzeel op zoek naar drie punten tegen Tongeren: “Manier waarop is eerder van ondergeschikt belang”

SK Londerzeel maakt zaterdagavond de verplaatsing naar Tongeren, dat zeven punten minder telt en op plaats elf is terug te vinden. Zelf zijn Jef Van Der Veken en maats na een twee op twaalf weggezakt naar plaats acht en daar hoopt hij snel verandering in te brengen.

“Gewoon nog eens winnen zou iedereen heel veel deugd doen”, opent Van Der Veken het interview. “Dat is na Nieuwjaar nog maar één keer gelukt en dat is natuurlijk veel te weinig. De manier waarop is daarin misschien van ondergeschikt belang. Kortom, het zou gewoon heel welkom zijn.”

Tikkeltje geluk

“Ook omdat we de laatste weken maar twee punten pakten in vier matchen en daardoor wat zijn weggezakt. Ook ervoor speelden we vaak gelijk en daar schiet je natuurlijk niet veel mee op. Het tikkeltje geluk dat er voor Nieuwjaar wel vaak was, is er nu minder. Een beetje net niet dus. Daar willen we zo snel mogelijk uitraken en dat zal als groep moeten gebeuren.”

Tegenstander Tongeren wist de voorbije weken zes op negen te pakken en verloor vorig weekend nog met het kleinste verschil bij toekomstig kampioen Hoogstraten. Van Der Veken en co zijn maar beter op hun hoede: “We gaan ze zeker niet mogen onderschatten, ook al staan ze onder ons. Er zijn gewoon geen makkelijke matchen in deze reeks. Zowel thuis niet als op verplaatsing. Vorig weekend speelden we in eigen huis tegen City Pirates bijvoorbeeld goed tot aan de goals. En verloren we finaal met 0-2. Maar dat maakt dan eigenlijk niet uit, of we goed speelden of slecht. De punten waren voor de tegenstander en dat is zuur. Terwijl in de heenronde dat soort matchen vaker een punt of zelfs drie punten opleverde voor ons.”

Volle sterkte

“Positief is ook dat we stilaan weer op volle sterkte staan na de vele blessures, schorsingen en zieken van de voorbije weken. Het was gewoon wat te veel op korte tijd maar dat is bij andere ploegen natuurlijk ook zo. Wel wil ik nog even vermelden dat de jonge gasten het in de periode heel goed hebben gedaan. Het moet voor hen niet makkelijk zijn geweest om ineens voor de leeuwen te worden gegooid dus een pluim voor hen. Het kan hun verdere ontwikkeling alleen maar ten goede komen.”