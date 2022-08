Jef Du Bin na tweede plaats op BK in Brasschaat: “Met dit zilver ben ik bijzonder tevreden”

“Ik vond dat er één cruciaal punt was op dit parcours”, vertelde Jef Du Bin na afloop. “Tijdens de eerste van vijf ronden merkte ik dat aan een chicane tussen twee korte kasseistroken werd gevallen. Dus probeerde ik de volgende ronden daar uit de gevarenzone te blijven. In de tweede ronde schoof ik met een vriend van mij aan het wiel op. Om op die plaats van de omloop valpartijen te ontlopen. Dat lukte. Daarna liet ik me uitzakken, probeerde ik vooral te recupereren. Een scenario dat ik enkele ronden na elkaar herhaalde. Het was vooral mijn bedoeling me te sparen, om fris naar de laatste ronde te gaan.”

Wiel van de winnaar

Toch zat de pion van de Mechelse Dijlespurters in die slotronde niet ideaal voor de eindsprint. “Ik zat redelijk ver”, vond de renner uit Schiplaken (Boortmeerbeek). “Toch kwam het nog goed. Plots zag ik enkele renners aangaan. Op de linkerkant, dat was ideaal want op rechts was er nog een versmalling. Ik kreeg het wiel van de winnaar te pakken. Hij ging van heel ver de spurt aan. Ik ben hem gevolgd en hoopte nog over hem te gaan, maar dat is niet gelukt. Toch ben ik heel tevreden met deze tweede plaats. De naam van de nieuwe Belgische kampioen heb ik nog niet veel gehoord. Chique dat hij deze wedstrijd kon afmaken. Zelf heb ik nog geen koers kunnen winnen. Ik haalde wel al eens het podium. Dit jaar ga ik zeker nog een paar wedstrijden rijden. Neen, de klimkoersen doe ik niet. Ik ben geen klimmerstype, eerder een sprintertje. Vandaar dat ik heel tevreden was met de aard van dit parcours in Brasschaat. Zeker omdat we ook over wat kasseien reden.”