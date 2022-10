Jef De Lust (Sint-Laureins) na 3-1-winst tegen Zeveren Sportief: “In Latem kroon op het werk proberen zetten”

“We hebben verdiend de drie punten gepakt tegen Zeveren,” vertelt De Lust. “Toch was onze eerste helft niet goed. Zeveren had misschien wel een licht overwicht. Na twintig minuten moest Quinten De Muer met een dijblessure naar de kant en zonder onze goalgetter werd de opdracht er niet makkelijker op. We slikten ook te makkelijk een goal. Bij een verre inworp lieten we ons de kaas van het brood eten. Anthony De Muer had ons al met een schitterende redding van een achterstand behoed, maar tegen deze poging was hij kansloos. Nauwelijks twee minuten later doet Milan De Vos een tackle in de zestien. Eerst de bal vonden wij, eerst de man vond Zeveren en zij kregen gelijk van de ref. Gelukkig knalden ze die strafschop over. Zo bleef de hoop overeind om na de rust de puntjes op de i te zetten.”

Crommen

Na de rust liet Sint-Laureins er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was. De Lust zag dat Sint-Laureins vooral onder impuls van Crommen de wedstrijd nog kon doen kantelen. “We begonnen gretig aan de tweede helft en hadden wel het gevoel dat we de punten nog thuis konden houden. Andermaal speelde Anthony De Muer zijn rol in het wedstrijdverhaal door opnieuw met een knappe redding uit te pakken. Via Arjen Versluijs kwam de gelijkmaker op het bord en na een schitterend doelpunt van Niels Crommen kwam de 2-1 op het bord. Naar binnen kappen en de bal rond de doelman krullen. Heerlijke bal. Zeveren probeerde nog wel een vuist te maken, maar kreeg nog nauwelijks wat klaar. In de verdediging speelde Joshy Hertschap een sterke wedstrijd. In de blessuretijd zorgde Frederik Van Wynsberge via een afgeweken vrije trap voor de bevrijdende derde treffer.”

Do or die

De strijd om de eerste periodetitel wordt een duel tussen FC Latem en Sint-Laureins. Op de slotdag nemen beide ploegen het tegen elkaar op. Latem moet winnen, Sint-Laureins heeft voldoende aan een gelijkspel. “Het wordt een mooie slotwedstrijd van de eerste periode en in Latem moeten we de kroon op het werk van de voorbije speeldagen zetten. Voor mij wordt het een duel tegen mijn ex-ploeg. Ik speelde voor Latem in het seizoen waarin de competitie na vijf wedstrijden werd stopgezet. Twee ploegen die aanvallend spelen, het kan een leuke afsluiter van de eerste periode worden: do or die. Minpunt is dat het afwachten wordt of Quiten De Muer opgelapt raakt. Maar trainer Eddy Van Daele recupereert wel Jens Van Loo. Ik kijk al uit naar de wedstrijd in Latem. Voor ‘Sente’ was een eindrondeticket geen must, maar als je er zo dichtbij bent, laat je dat niet liggen.”

