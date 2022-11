Jef Coeckelbergs wil leider Hasselt eerste nederlaag aansmeren met Turnhout: “We zijn zeker niet kansloos”

Turnhout zal dan wel een uit ander vaatje moeten tappen als afgelopen zondag tegen Pepingen-Halle (3-2). “We hadden daar nooit mogen verliezen”, weet Coeckelbergs. “We gaven de drie tegendoelpunten bijvoorbeeld niet alleen veel te gemakkelijk weg. We stonden ook na amper één minuut alweer op achterstand. Het is trouwens niet de eerste keer dit seizoen dat zoiets gebeurt.”

Achter de feiten aanhollen

Coeckelbergs hoopt wel dat Turnhout stilaan zijn lesje geleerd heeft. “Meestal knokken we ons wel terug in de match na zo’n vroege achterstand, maar dat is geen excuus. Het mag ons gewoon niet meer overkomen. En al zeker dit weekend niet, want dan zouden we misschien wel eens 90 minuten lang achter de feiten kunnen aanhollen. Hasselt staat tenslotte niet voor niks op kop.”

De Limburgers verzekerden zich vorige week tegen Racing Mechelen ook van de eerste periodetitel. “En dat terwijl er nog een speeldag te gaan is in de eerste periodestand. Dat zegt genoeg. Het is blijkbaar een heel stevige ploeg. Anderzijds kan in deze reeks iedereen van iedereen winnen. Daarom zijn we ook zeker niet kansloos. We gaan er in elk geval alles aan doen om hen de eerste nederlaag van het seizoen aan te smeren.”

Veel complimenten, te weinig efficiëntie

Turnhout kon voor eigen volk wel nog maar één keer winnen. “Hoewel we maar tien punten hebben, moeten we voetballend voor heel weinig ploegen onderdoen. Integendeel zelfs. We krijgen vaak complimenten van de tegenstander, maar we koppelen dat goed spel te weinig aan efficiëntie en rendement in de zones van de waarheid. Zo slikken we vrij veel goals, terwijl we voorin vaak net iets teveel kansen nodig hebben. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook nog maar één keer gescoord. Voor een aanvallende middenvelder is dat te weinig. Dat is dus absoluut een werkpunt.”

