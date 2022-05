Jef Coeckelbergs promoveert met Turnhout: “We hebben vriend en vijand verbaasd”

voetbal derde nationaleNa Lille mocht met Turnhout ook de tweede Kempische ploeg in de eindronde vandaag een feestje bouwen. Jef Coeckelbergs en co. wonnen thuis met 3-1 van het West-Vlaamse Torhout en promoveren zo naar tweede nationale.

Het Turnhoutse sprookje heeft dus een happy end gekregen. “Als iemand voor het seizoen had gezegd dat we zouden promoveren, hadden iedereen die persoon gek verklaard”, vertelt een dolgelukkige Coeckelbergs. “Heel wat mensen hadden zelfs verwacht dat we een heel moeilijk seizoen tegemoet gingen, maar we hebben vriend en vijand verbaasd.”

Respect afgedwongen

Ook Torhout was duidelijk op zijn hoede voor Turnhout. “We hebben in de competitie heel veel respect afgedwongen bij onze tegenstanders en ook Tornhout zakte heel ver in. Al moet ik wel zeggen dat ze met hun lengte ook verschillende kansen hebben afgedwongen. De match verliep bijvoorbeeld vrij gelijkopgaand, maar wij zijn gewoon een stuk efficiënter geweest. Bovendien stonden we goed achterin, waardoor we het verschil in gestalte al bij al vrij eenvoudig konden opvangen.”

Coeckelbergs wil ook in tweede nationale hoge ogen gooien met Turnhout. “Het mag dan wel een reeks hoger zijn. Toch hopen we ook volgend seizoen heel wat ploegen pijn te kunnen met ons voetballend vermogen. Heel de ploeg blijft tenslotte. Daarnaast gaan ploegen ons waarschijnlijk toch een beetje onderschatten zoals dit seizoen voor de winterstop eigenlijk ook het geval was.”

Kers op de taart

Coeckelbergs betrekt ook trainer Jo Christiaens, die hoogstwaarschijnlijk naar eerstenationaler Heist trekt, in zijn hulde. “We hebben heel veel te danken aan Jo. Hij heeft er per slot van rekening één geheel van gemaakt. Bovendien heeft hij de enorme honger bij iedereen nog wat aangewakkerd, waardoor we erin geslaagd zijn om het onmogelijke te realiseren. Dit had bijvoorbeeld nooit iemand durven dromen. Met een vijfde plaats was ons seizoen al meer dan geslaagd, maar dit is kers op de taart. Daarom moeten we ook dubbel en dik genieten van deze bekroning. Al zal dat geen probleem zijn, want ik verwacht dat het feestje tot in de vroege uurtjes zal duren.”

