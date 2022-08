Jef Byloos (SK Tongeren): "Vertrek van T1 Davy Heymans is een domper voor heel de club”

Deze week bracht T1 Davy Heymans de spelers van SK Tongeren op de hoogte dat hij na het bekerduel van zondag bij Termien de club zal verlaten voor een nieuwe uitdaging bij de jeugdopleiding van MVV Maastricht. Enkele weken voor de competitiestart zit voorzitter Steven Van Geeteruyen en sportief manager Jef Byloos met de handen in het haar. SK Tongeren is druk in de weer met het zoeken naar een nieuwe coach.

“Het vertrek van Davy Heymans is een domper voor heel de club”, zegt sportief manager Jef Byloos met een krop in de keel. “Davy Heymans nam vorig seizoen over van Marco Pauls en leverde uitstekend werk met deze vrij jonge groep. Meerdere jongens die reeds langer bij de club verbonden waren kozen voor een stap terug. Samen met Davy Heymans gingen we zoeken naar de gepaste versterkingen. Die kwamen ook en er zullen waarschijnlijk ook jongens zijn die kozen voor een stap naar SK Tongeren omwille van Davy Heymans. Ook de jeugd keek enorm op naar de professionele aanpak van Heymans. Voor sommige spelers was hij een tweede vader. Veel tijd rest er niet om een gepaste opvolger te vinden. Het moet iemand zijn met hetzelfde profiel.”

In vriendschap uit elkaar

“Voor alle duidelijkheid het opstappen van Davy Heymans is zijn persoonlijke keuze”, vervolgt clubicoon Jef Byloos. “Er zijn geen strubbelingen of discussies geweest. Integendeel, de verstandhouding was op alle vlakken en gelederen optimaal. Het is een triestige zaak voor SK Tongeren, want met deze coach waren we van plan om de komende jaren verder te bouwen aan onze opmars. Echter bij de pakken blijven zitten helpt ons niet vooruit. Het komen en gaan van spelers en trainers hoort bij elke sport, maar dit komt hard aan.”

“Toch gaan we in vriendschap uit elkaar”, stelt Byloos fel. “Davy Heymans is een topper op alle vlakken. We wensen hem alle succes binnen de jeugdopleiding van MVV. Hij is altijd voor een stuk verbonden geweest met Maastricht en hij wist mij te vertellen dat hij deze kans niet kon laten liggen.”

Tomas Daumantas

“Uiteraard moet de nieuwe coach niet vanaf nul starten”, gaat politiecommissaris Jef Byloos voort. “Conditioneel is de groep klaar voor het nieuwe seizoen. Natuurlijk zal de nieuwe T1 zijn eigen accenten leggen, maar wij zoeken echt iemand die op de weg van Heymans kan verder inslaan. Tomas Daumantas? De geruchtenmolen gaat blijkbaar zeer snel (lacht). Ja, er is een gesprek geweest met voormalig Litouws profvoetballer Daumantas. Zijn spelerscarrière was indrukwekkend en als coach deed hij het acht jaar uitstekend bij Termien. We gaan nu ook niet hals over kop een beslissing nemen. Er zijn meerdere kandidaten en misschien komen zich nog spontaan trainers aanbieden.”

Bekerduel Termien

“Zondag zal Davy Heymans in de tweede ronde van de Beker van België bij Termien voor de laatste keer op de bank zitten bij SK Tongeren. Hopelijk gaan de jongens alles uit de kast halen om onze coach een mooi afscheid te geven. Oorspronkelijk speelden we thuis tegen Termien, maar door het zware noodweer van begin juni werd de kurk van het kunstgrasveld in de Eburonsdome volledig weggespoeld. Het euvel is nog steeds niet verholpen. Daarom staan we ons thuisvoordeel af. Het zal zeker een zware opdracht gaan worden bij Termien. Ze haalden kleppers binnen met Martijn Stefani en Henry Odutayo. Het bekeravontuur is belangrijk voor SK Tongeren. De wedstrijd in de Ghelamco Arena tegen AA Gent zal iedereen nog bijblijven. Voorlopig nog niet dromen van een eersteklasser. Eerst trachten Termien uit te schakelen. Ik zie op training een gretige groep en onze versterkingen mogen er best zijn. Ik verwacht dan ook dat we zondag in Termien ons zullen kwalificeren”, besluit Jef Byloos, ook head youth academie.