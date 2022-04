Jef Boogaerts met Betekom nipt onderuit tegen Sint-Lenaarts: “Gelijkspel was correcter geweest”

Sint-Lenaarts eiste al snel het balbezit op en dat loonde: na een kleine tien minuten bediende Daoudi, randje buitenspel, Lansu en die tikte makkelijk binnen aan de tweede paal: 0-1. Betekom moest komen en ontwikkelde veel druk en een resem corners, maar al te vaak ontbrak de laatste pass. Op slag van rust schoot bezoeker Daoudi net voorlangs.

Na de pauze meteen een reuzenkans voor Sint-Lenaarts: Di Biniamu Nganga kon alleen op De Jonge af, maar de Betekomse goalie redde knap. Het sein voor Betekom om een versnelling hoger te schakelen, zo schoot De Winter hoog in het zijnet. Toen Janssens even later met het hoofd gepast aflegde naar Aertgeerts, moest doelman Nolle gevat tussenbeide komen. Toch waren het de bezoekers die scoorden: Di Biniamu Nganga werd het straatje ingestuurd en hij schoof de 0-2 knap in de verste hoek.

Een kwartier voor tijd viel een zoveelste corner van De Winter voor de voeten van Janssens en die schoot het leer hoog in doel: 1-2. De thuisploeg rook meer en Aertgeerts kopte een center van Hermans net naast. Even later zoefde een verre, licht afgeweken, knal van diezelfde Aertgeerts tegen de onderkant van de lat. In de absolute slotfase belandde de bal tot bij de mee opgerukte Boogaerts, maar die besloot vrijstaand net naast.

Diezelfde Boogaerts, terug na zeven weken van blessureleed, vond dan ook dat er meer had ingezeten: “Ik denk dat wij toch een zeventig minuten lang de betere ploeg waren met veel druk en enkele kansen. Zij werkten hun kansen wel goed af, maar we moeten ook durven toegeven dat we veel meer hadden moeten doen met de misschien wel twintig corners die we wisten te ontwikkelen.”

“En als de kansen er waren, hadden we ook weer pech. Ik denk dat het nu al drie of vier weken na elkaar is dat we de onderkant van de lat treffen. Bij andere ploegen gaan die ballen dan binnen, bij ons komen ze terug in het spel. Het moet ook wat meezitten en dat is na Nieuwjaar toch wel echt niet het geval bij ons.”

Barragematchen

“Een gelijkspel was in mijn ogen dan ook juister geweest en zelfs een zege was niet gestolen. Maar daar kopen we nu niet veel mee. Feit is wel dat het nu wel echt warm onder onze voeten wordt en de resterende drie matchen zijn ook zeker geen cadeau. We hebben enkele slechte matchen gespeeld na Nieuwjaar, maar in het merendeel hadden we wel meer verdiend. En dan stonden we nu rustig in de subtop in plaats van het vermijden van die barragematchen om het behoud.

“We staan dan ook niet waar we horen te staan, maar we kunnen niet meer doen dan er nog drie weken vol voor te gaan om het seizoen toch nog positief af te sluiten.”

KAC Betekom: De Jonge, Karremans, Boogaerts, Janssens, Clerckx (73’ Taqi), Aertgeerts, Hermans, Van Den Broeck (73’ Vander Elst), De Winter, Krauze, Pelgrims (91’ Valkenborg).

Sint-Lenaarts: Nolle, Kenis, Van Den Muysenbergh (90’ Falchou), Tavares Ramos Pimenta Lima, Di Biniamu Nganga (66’ Baptist), Daoudi, Willemsen, Meijer, Lansu, Paulussen, De Graeve.

Doelpunten: 9’ Lansu (0-1), 62’ Di Biniamu Nganga (0-2), 75’ Janssens (1-2).

Geel: Daoudi, Meijer.

