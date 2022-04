Jean-Pierre Vandenheede (SV Anzegem) wacht om trainer aan te stellen: “Eerst zekerheid over reeks waarin we spelen”

SV Anzegem-voorzitter Jean-Pierre Vandenheede hoopt zondag duidelijkheid te krijgen over een verlengd verblijf in derde nationale. Dat kan door te winnen bij Torhout of door nederlagen van Melsele (thuis tegen Lochristi) én Eppegem (thuis tegen Hamme).

“We gaan er alles aan doen om te winnen in Torhout, maar ik besef dat dit een hele moeilijke opgave wordt”, reageerde Vandenheede. “Misschien is het niet eens nodig om te winnen. Als Melsele en Eppegem verliezen zijn we gered. In dat geval gaan we volgende week werk maken van de opvolging van trainer Fanny Schamp. Een trainer voor derde nationale of voor eerste provinciale, dat maakt een aanzienlijk verschil.”

Waarmee de Anzegemse preses doelt op de diplomavereisten voor trainers. “Als we in het nationale voetbal blijven moeten we een trainer met een A-diploma hebben”, benadrukte Vandenheede. “We hebben dat dit seizoen kunnen omzeilen, maar dat zal volgend seizoen niet meer kunnen. Het ziet er naar uit dat de regels nog strenger zullen worden, dat na volgend seizoen ook hulptrainers een A-diploma zullen moeten hebben.”

Twaalf valabele kandidaturen

Zonder die verplichting had voorzitter Vandenheede nu al een trainer. Hij liet zijn oog vallen op Piet Verschelde, de gewezen voetballer van onder meer Harelbeke en Nice die als trainer ooit Jong Zulte van vierde naar eerste provinciale loodste. “Zakken we naar eerste provinciale wordt Piet Verschelde onze trainer”, ging Vandenheede verder. “Piet heeft jammer genoeg niet het vereiste diploma voor het nationale voetbal. Dus wachten we nog af. Ik denk dat ons behoud in derde amateur negentig procent zeker is. Voor ik met kandidaat-trainers rond de tafel zit wil ik honderd procent zekerheid. We hebben veel kandidaturen binnen. Twaalf ervan voldoen aan de vereisten voor nationaal voetbal.”

Onder meer Chris Van Trappen, trainer van reeksgenoot Lochristi, is één van de kanshebbers. Zijn huidige ploeg verdwijnt uit het nationale voetbal. Ook Bart Mauroo (gewezen trainer van onder meer RC Gent, Petegem, Wielsbeke), Pascal Verriest (T1 Menen), Pascal Mestdagh (ex-trainer Lauwe, Dadizele), Wouter Degroote (assistenttrainer KSV Oudenaarde), Eddy Verbeeck (ex-trainer Hooglede) en Christ Vandevijvere (T1 Westrozebeke) zouden interesse hebben om Schamp op te volgen.