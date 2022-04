Jean-Pierre Vande Velde met Lokeren-Temse voor laatste rechte lijn in promotierace: “De laatste wedstrijd zal beslissend zijn”

voetbal tweede nationale AJean-Pierre Vande Velde (67) slaagde voor z'n eerste examen als coach op Daknam. Nog drie keer op de afspraak zijn en Lokeren-Temse zit in eerste nationale - weliswaar zonder Vande Velde. “Eens het seizoen erop zit, is mijn opdracht hier volbracht.”

“Voor mij legt dat geen extra druk. Mijn opdracht blijft dezelfde: promotie afdwingen, liefst in de komende drie wedstrijden”, stelt Vande Velde.

‘Habemus licentium!’ We hebben een licentie. Het heeft er net iets te lang op moeten wachten, maar Lokeren-Temse heeft dan toch z'n toegangsticket voor eerste nationale beet. Een entreekaartje dat coach Jean-Pierre allicht nooit zal laten valideren. In principe is hij volgend seizoen géén coach meer op Daknam - hij heeft een contract van één maand. “Eens het seizoen erop zit, is mijn opdracht hier volbracht”, vertelt Vande Velde.

Met andere woorden: hij moet Lokeren-Temse aan de deur afzetten, maar mag niet mee binnengaan. “Wat wil zeggen dat ik vrij ben voor een andere uitdaging”, vervolgt de coach. “Het is dus aan mij om mij in de picture te zetten voor andere ploegen.”

Op dat vlak ben je vorig weekend al goed begonnen. Je won van Zelzate én je durfde het systeem om te gooien naar een 4-3-3. Waarom is dat volgens jou beter dan de 4-2-2-2 die voordien successen opleverde?

“Die 4-2-2-2 wordt zéér weinig gebruikt - kijk maar naar het topvoetbal. Daar zie je die opstelling eigenlijk nooit. Bovendien: het is geen zuivere 4-3-3, hé. In balbezit hanteer je principes die in balverlies helemaal anders kunnen zijn. Niet enkel het systeem, ook de coaching is belangrijk.”

Maar waarom heb je dat systeem op papier dan veranderd?

“Ik wil geen kritiek geven op mijn voorganger, dus ik ga deze vraag niet beantwoorden. Hij deed het op zijn manier, ik nu op de mijne. Na de competitie wil ik het verschil in visie uitleggen, maar op dit moment zeker niet.”

Laten we het dan over de wedstrijd tegen Wetteren hebben. Daarin recupereren jullie topschutter Simon Vermeiren. Wijzigt dat iets aan jouw opstelling en spelprincipes?

“Simon is heel belangrijk voor de club en voor de ploeg, dus moet je met hema rekening houden. Of hij in de ploeg zal staan, valt nog af te wachten, maar hij heeft zeer sterk getraind de voorbije weken. Dus waarom zouden we hem niet opstellen? Een goeie Simon kan je altijd gebruiken.”

Mag je in jullie situatie punten laten liggen tegen een ploeg als Wetteren?

“Eigenlijk niet. We gaan er alles aan doen om te winnen. Alles. Het is aan de spelers en de coaches om onze sterke thuisreputatie hoog te houden. Al ga ik zeker niet zeggen dat een simpel hapje wordt. Wetteren heeft kwaliteiten en we moeten altijd respect hebben voor de tegenstander.”

Is het een voordeel dat jullie op vrijdag spelen?

“Dat maakt weinig uit. Vorig week voelden wij op zondag de druk, omdat Ninove op zaterdag had gewonnen had, en we zijn daar perfect mee omgegaan. Bij Ninove zal dat niet anders zijn. Ik verwacht dat zij elke wedstrijd zullen winnen, net als wij - hopelijk. Ik geloof dat de laatste wedstrijd beslissend zal zijn.”

Hoe moeilijk is het als coach om de focus op de komende wedstrijd te houden? Iedereen kijkt al uit naar Zwevezele en vooral Ninove.

“Tot dusver hebben wij intern met geen woord gerept over Zwevezele, noch over Ninove. Wij spreken enkel over Wetteren, alleen daarmee hou ik mij bezig. Want ook al volgen er nadien levensbelangrijke duels, we beseffen dat we eerst en vooral de komende wedstrijd moeten winnen. Samen met de supporters. Hopelijk komen die massaal naar het seizoen om de ploeg te ondersteunen.”

