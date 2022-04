Jean-Pierre Vande Velde begint op Zelzate aan mini-carrière bij Lokeren-Temse: “Ik wil een hecht team smeden”

Wielrennen profs Kenneth Vanbilsen na zesde plaats in Schelde­prijs: “Heuvel­klas­sie­kers in dienst van Bryan Coquard, Roubaix voor eigen rekening”

Kenneth Vanbilsen (Cofidis) was één van de drie Limburgers in de kopgroep in de Scheldeprijs. De 31-jarige prof uit Halen pakte de zesde plaats, zijn beste notering van het seizoen. “Zat er meer in? Het was moeilijk, maar ik heb geprobeerd op de kasseien. Zesde is mooi, vooral voor het hoofd. Ik trek met veel goesting naar de Amstel Gold Race. Ja, in dienst van Bryan Coquard. Roubaix is weer voor mij”, zegt Vanbilsen.

14:39