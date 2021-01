Jean-Pierre Buyle (VK Knesselare): “Trots dat we tweede elftal in de provinciale reeksen hebben”

Voor veel ploegen uit het provinciaal voetbal is het harken om in coronatijden overeind te blijven. Niet voor Knesselare. Na de promotie van vierde naar derde provinciale is voorzitter Jean-Pierre Buyle trots dat zijn ploeg een tweede elftal in de provinciale reeksen in lijn kan brengen.

“Het is nu mijn zesde jaar als voorzitter en ik weet dat het tijdens dat eerste jaar quasi onbegonnen werk was om spelers te strikken. Nu is dat toch een ander verhaal. Ik voel dat de spelers opnieuw graag het shirt van Knesselare aantrekken. Tussen de nieuwe gezichten zitten heel wat jonge spelers. Tijdens deze transferperiode focusten we vooral op jongens die op een iets hoger niveau net geen vaste waarde waren en we konden onze spelerskern behoorlijk versterken. We besloten om naast onze ploeg in derde provinciale een ploeg in vierde provinciale in lijn te brengen en ook een ploeg U21. We hebben een heel sterke lichting beloften en die jongens kunnen meer leren in vierde provinciale dan in de reeks van de beloften waar ze week na week met duidelijke cijfers wonnen. “

Knokken

Voorzitter Jean-Pierre Buyle kijkt al uit naar volgend seizoen. De A-ploeg in derde provinciale zal danig van ‘look’ veranderen. “Spelers als Nesten Schepens, Bram Van Kerkhove, Bastiaan Gelaude en Simon Busschaert besloten om verschillende redenen af te haken. Van de nieuwkomers is Daan Hoorewege toch een naam die wat in het oog springt. Daan vond in tweede provinciale bij Bellem toch wel behoorlijk vlot de weg naar doel en hij zal zeker voor extra snelheid voorin zorgen. Linus Huyghebaert en Yarne Van Huffel proefden bij Lovendegem al van het voetbal in tweede provinciale en als bestuur zijn wij blij dat ze volgend seizoen onze kleuren verdedigen. Verder keert Thomas Van Bouchaute (WS Lotenhulle) terug naar het vertrouwde nest en haalden we met Hannes De Roo (FC Kleit), Nordin El Malqui (LS Merendree), Jordi Peers (FC Latem), Thorben Duerloo (FC Kleit), Dario De Cuyper (Veldegem) en Sven Martens (FC Kleit) stuk voor stuk jongens die hopen in het eerste elftal te spelen. In het begin van het seizoen begint iedereen op gelijke voet. Frank De Clerck en zijn assistent Nico Van Loo zullen week na week bepalen wie in derde en wie in vierde provinciale speelt. Jerry Van Vooren zal de doelmannen begeleiden. De ploeg in vierde provinciale zal behoorlijk jong zijn, maar spelers als Tim Loobuyck, Emiel Waerniers en Demi Lanckriet besloten als meer ervaren spelers om die ploeg mee te schragen.”

Boterham

Knesselare pakt dus uit met twee ploegen in de provinciale reeksen. Gedurfd in een periode waarin vrijwilligers steeds moeilijker te vinden zijn en spelers zelfs in de laagste reeksen boter bij de vis willen? “Neen, daar maak ik me geen zorgen over. Het is zo dat we gaan proberen om alle wedstrijden van jeugd tot eerste elftallen te clusteren in hetzelfde weekend. Dat zou voor de vrijwilligers betekenen dat ze niet iedere week op post moeten zijn. Zaffelare B bewees in het verleden dat je ook kan presteren als je bij manier van spreken voor een boterham en enkele bierbonnetjes spelen. Wij gaan bewijzen dat dit ook in Knesselare kan.”