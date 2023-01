Jean-Paul De Buysscher stopt als voorzitter van Volley Vlaanderen: “Het voorzitterschap heeft mij als mens verrijkt”

VolleybalNet na Nieuwjaar verscheen plots het bericht dat Jean-Paul De Buysscher zijn ambt als voorzitter van Volley Vlaanderen neerlegt. Bij de mededeling stond ‘met onmiddellijke ingang’, dat zorgde toch voor nieuwsgierigheid. Om een eventuele geruchtenstroom tegen te gaan, spraken we met de man die - op anderhalve maand na - tien jaar voorzitter was van het Vlaamse volleybal.

“Ik ben dertig jaar actief geweest in het volleybalwereldje”, verklaart Jean-Paul De Buysscher. “Het begon allemaal bij mijn club in Evo Ename. Daarna werd ik gevraagd om voorzitter te worden van de volleybalbond in de provincie Oost-Vlaanderen. Zo kwam ik in de ‘Raad van Bestuur’ van de VVB terecht. En uiteindelijk werd ik voorzitter van Volley Vlaanderen. Ik heb net de tien jaar niet volgemaakt. Ik kijk met veel voldoening terug op dit boeiend decennium.”

Onaangetaste liefde voor de sport

“Ik kon nog twee jaar verder doen als voorzitter”, mijmert de 71-jarige man. “Maar tussen Kerst en Nieuwjaar is het tijd voor bezinning en ik stelde vast dat al die taken rond het voorzitterschap begonnen door te wegen. Hoe langer je op post blijft, hoe meer sleet erop komt. Maar ik wil echter benadrukken dat ik het ambt heb neergelegd zonder rancune. Ik heb geen burn-out, ik ben niet uitgeblust. Er bestaat nooit een geschikt moment om te stoppen. Maar mijn beslissing voelt gewoon het best aan. De liefde voor de sport blijft onaangetast. Ik kan met iedereen door dezelfde deur. Ik heb te veel magnifieke herinneringen aan de voorbije jaren. Er is geen enkele reden om met een ontevreden gevoel afscheid te nemen.”

“Ik beweer zelfs dat het voorzitterschap mij als mens verrijkt heeft”, benadrukt de man uit Nederename. “Het heeft mij tot inzichten gebracht, die ik anders nooit zou meegemaakt hebben. Maar de maatschappij evolueert. We denken nu niet meer zoals tien jaar geleden. In november hebben we nog een conclaaf gehouden. Daar zijn werkgroepen gemaakt om nieuwe ideeën uit te werken. Het rapport en nieuwe impulsen liggen klaar voor mijn opvolger. De verkiezing van een nieuwe voorzitter zal volgens de gebruikelijke regels gebeuren. Met sollicitaties die uiteindelijk zullen leiden tot een nieuwe verkiezing op de algemene vergadering.”

Hoogtepunten

“Als voorzitter heb je te maken met voortdurende aanpassingen die opgelegd worden door de overheid”, vertelt Jean-Paul De Buysscher. “Nu is er alweer een nieuw decreet, waarbij je binnen je organisatie alles volgens de regels moet invullen en waarbij de volleybalsport netjes moet ingepast worden. Dat zorgt voor heel wat werk, waarbij je als voorzitter niets alleen kan doen. De ‘Raad van Bestuur’ zorgt mee voor impulsen. Een voorzitter waakt erover dat de ideeën de juiste raakvlakken krijgen.”

“Ik bewaar wondermooie herinneringen aan het volleybal”, blikt de afscheidnemende voorzitter met fierheid terug. “Thuis liggen er vier bronzen medailles. Voor mij hebben die een goudwaarde. Ik koester de prachtige prestaties in Rotterdam, Berlijn, Mexico, Brazilië, en zo veel meer. Ik was telkens mee als teammanager. Die extra taken zorgden voor veel voldoening. Vorig jaar mocht ik het EK en het WK met de jeugdselecties mee beleven. Elk kampioenschap was onvergetelijk en had een bijzondere waarde voor een nieuwe generatie topvolleyballers. Maar als ik echte hoogtepunten moet opsommen, dan steekt de return van de personen - de menselijke warmte dat in het hart van onze volleybalatleten zit - er bovenuit. De appreciatie die ik terugkrijg van de spelers en de speelsters, dat zijn voor mijzelf de grootste topmomenten.”

“Dit is het einde van een persoonlijk hoofdstuk. Vooraleer dit te beslissen heb ik lang moeten nadenken, zoiets doe je niet zo maar. Ik heb het besluit zonder spijt genomen”, reflecteert Jean-Paul De Buysscher. “Uiteraard blijf ik het volleybal van nabij volgen, maar dan met een andere bril op.”

