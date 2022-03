Jean-Michel Hoebregs (aanvoerder ASV Geel): “Het worden nog acht heel intense wedstrijden”

Voetbal tweede provinciale B Arno Hiers en DT Borsbeke hebben lot opnieuw in eigen handen: “Nog niet euforisch doen”

In geen enkele reeks is de strijd om de titel zo spannend als in de Oost-Vlaamse tweede provinciale B. Sottegem en DT Borsbeke hebben er een straatlengte voorsprong op alle andere ploegen uit de reeks, maar geven onderling elkaar geen duimbreed toe. Sinds het verlies van Sottegem vorige week op Denderleeuw zijn de Zebra’s van coach Sammy Van Den Bossche tot op één punt genaderd van de leider. Met het onderling duel op de slotmatch nog voor de boeg heeft Borsbeke zijn lot met andere woorden volledig in eigen handen.

17 maart