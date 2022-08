Jean-Marie Alexander (Sint-Denijs) kijkt uit naar competitiestart tegen KSK Beveren: “Hopen op een eerste zotte zondag”

Zondag sloot KVV Sint-Denijs de voorbereiding af met een 2-0-zege tegen de beloften van SC Dikkelvenne, dankzij doelpunten van Lamine Bouchaala en Bo Demeyer. “Dat was een degelijke partij tegen een jeugdig maar getalenteerd team”, aldus coach Jean-Marie Alexander. “Het was een goede afsluiter van een degelijke oefencampagne.”

“We lieten leuke en mooie dingen zien, maar vergaten onszelf te belonen op momenten dat we de betere ploeg waren. Dat is voorlopig het grootste werkpunt. We lieten veel zweet op training en beseffen dat we dit seizoen voor elke morzel grond zullen moeten vechten voor het behoud in eerste provinciale.”

Honderdjarig bestaan

Dat laatste is het grote doel voor het debuutjaar in de hoogste provinciale reeks. “Het zou schitterend zijn om dat te bewerkstelligen in het seizoen waarin we ook ons honderdjarig bestaan vieren. Toch hebben we geen zotte dingen gedaan om koste wat kost in eerste te blijven. Onze kern deed het vorig jaar fantastisch en we willen hen ook het vertrouwen geven.

“Drive en samenhorigheid zullen cruciaal zijn. We moeten punten pakken waar het kan en er liefst regelmatig ook eentje stelen. “We hopen ook dat we wat steun krijgen van de Oost-Vlaamse ploegen uit de hogere reeksen. Eerste provinciale telt al drie degradanten en per zakker in derde amateur komt er daar eentje bij.”

Hertekende reeks

Sint-Denijs is een van de vele nieuwkomers in een onherkenbaar eerste provinciale. Het start zondag met een thuismatch tegen KSK Beveren. “De reeks is helemaal hertekend”, weet Alexander. “Er zijn zeven teams die vorig jaar, net als wij, in tweede provinciale speelden. Dat betekent dat er mogelijk veel ploegen zijn met een gelijkaardig niveau aan het onze.”

“Het nieuwe KSK Beveren is een van de nieuwkomers. Zondag wordt dus meteen een wedstrijd tussen twee clubs die hopelijk een nieuwe frisheid brengen in eerste provinciale. Zij zouden met veel supporters afzakken, dus hopen we op een eerste zotte zondag. We willen de punten thuis houden om zo met vertrouwen naar Borsbeke te gaan op speeldag twee.”

Eerste provinciale: KVV St-Denijs - KSK Beveren: zondag 15u