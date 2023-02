Jean-Marie Alexander met Sint-Denijs opnieuw gedeeld leider na logische zege tegen Sint-Niklaas: “Kunnen een rol spelen in de titelstrijd”

Sint-Denijs liet zondag geen steek vallen bij de puntenloze hekkensluiter Sint-Niklaas. Het stond na een halfuur spelen al 0-3 voor en won uiteindelijk simpel met 0-5. “Eenvoudig was het eigenlijk niet echt”, verrast coach Jean-Marie Alexander. “Het was de overwinning die iedereen verwachtte, maar Sint-Niklaas liet zich zeker niet zomaar naar de slachtbank leiden. Twee weken na de 17-1-blammage tegen Munkzwalm beten ze stevig van zich af.”

“De eerste helft was eigenlijk helemaal in evenwicht. Er was enkel een verschil in efficiëntie. Zij misten twee reuzemogelijkheden en wij scoorden drie keer uit drie kansen. Na de pauze gaven ze ons twee gemakkelijke goals cadeau en was de klus geklaard. Wij speelden zeker niet onze beste match, maar deze drie punten tellen we er graag bij.”

Melsele favoriet

Door de nederlagen van Borsbeke (1-0 bij Denderhoutem, red.) en KSK Beveren (4-1 bij Svelta Melsele, red.) komt Sint-Denijs bovenaan op gelijke hoogte met de Waaslanders. Er moet stilaan toch rekening worden gehouden met de Gentenaren. “Dit overtreft onze stoutste verwachtingen, want het doel was heel lang om ons zo snel mogelijk te redden. Nu kunnen we misschien wel een rol spelen in de titelstrijd”, droomt de coach luidop.

“Dan moeten we wel nog blijven bevestigen en dat wordt niet eenvoudig. De kalender voor de resterende acht wedstrijden is erg zwaar, want we krijgen nog bijna de volledige linkerkolom. Daarin kan iedereen van elkaar nog punten afsnoepen. De grote favoriet voor mij is Svelta Melsele, dat op drie punten staat en voor mij het meeste talent en potentieel heeft. De ploeg die voor Melsele eindigt, wordt kampioen.”

Licentieaanvraag

De eindronde lijkt een iets realistischere doelstelling dan effectief de oppergaai. “Vorig seizoen schreven we al een uitzonderlijk verhaal en we komen nog altijd in aanmerking om daar een prachtig nieuw boek aan toe te voegen. Alleen hoop ik dat - als we er zouden in slagen om opnieuw te promoveren - we het zelf afdwingen. Niet dat we vierde worden en rechtstreeks stijgen omdat de top drie geen licentie heeft, wat nu een reële mogelijkheid is.”

“In onze reeks hebben slechts vier ploegen die aangevraagd, waaronder wij. Daar zou Voetbal Vlaanderen een oplossing moeten voor zoeken. De essentie van sport is dat je altijd wilt winnen en een stap hogerop zetten. Al die reglementen zorgen ervoor dat veel clubs geen licentieaanvraag indienen. Sommige clubs voeren een gezond beleid en zien daardoor geen mogelijkheid om een stap hogerop te zetten. Dat is zonde voor de sport.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal