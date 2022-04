Jean-Marie Alexander en Sint-Denijs volop in de strijd om eindrondeticket: “Mooie manier om honderdjarig bestaan van de club te vieren”

In tweede provinciale A is de spanning te snijden. Onder een beklijvende driestrijd om de titel behoort Sint-Denijs tot een van de verrassende kanshebbers op een ereplaats of een eindrondeticket.

Dat KVV Sint-Denijs stappen heeft gezet is een understatement. Afgelopen zomer begon Jean-Marie Alexander zelfs met kopzorgen aan het eerste volwaardige seizoen in tweede provinciale sinds de coronatitel in derde provinciale B in 2020. “We kenden een moeizame en zelfs zorgwekkende voorbereiding", denkt de coach terug.

Sterkhouders in de lappenmand

“Toen we aan de competitie startten was de voornaamste hoop om ons zo snel mogelijk veilig te stellen op dit niveau. Met een gemiddelde van zeven punten per vijf wedstrijden bleven we in de heenronde aardig in de middenmoot.”

Sindsdien gaat het bij Sint-Denijs enkel in stijgende lijn. Na de winterstop pakten Alexander en co zelfs 22 op dertig. Enkel Poesele kan dat rapport evenaren. “Om een onverklaarbare reden", lacht de coach. “We zitten met enkele sterkhouders in de lappenmand en toch krikten we ons niveau op.”

Weinig tegengoals

“De jongste weken pakken we enorm weinig doelpunten en lijkt alles als een huis te staan, al geeft een score niet altijd een wedstrijd correct weer. Tegen Bellem speelden wij zondag de zwakste thuismatch van het seizoen, maar wonnen we toch. Het is onmogelijk om elke wedstrijd top te zijn. Als je ook in mindere matchen drie punten binnenhaalt, kan je stilaan denken aan de top vijf.”

Door die knappe reeks in 2022 klom Sint-Denijs naar een knappe vijfde plaats in het klassement en staat het ook tweede in de derde periode. “Na die voorbereiding is het al een succes dat we in deze positie zitten. Er moet niks, maar we mogen en willen veel. Als we de kans zien om een eindrondeticket mee te pikken, zullen we die niet laten liggen. Het zou mooi zijn om op die manier het honderdjarige bestaan van Sint-Denijs te vieren.”

Laatste speeldag

“Eenvoudig wordt het echter niet", beseft de coach. “Met zes ploegen spelen we voor een plaats in de top vijf en ook de derde periode ligt nog wijd open. De kalendermaker heeft alleszins voor een aantal leuke en mooie laatste weken gezorgd. In het periodeklassement telt Lembeke één punt meer dan wij en op de laatste speeldag trekken wij naar daar.”

Met al dat moois in het vooruitschiet moeten de Gentenaars zondag eerst de verplaatsing naar Assenede overleven. “Dat is een stevig geheel met veel duelkracht en technisch vermogen. Thuis verloren we met 2-5 na een trieste vertoning. Het moet vooral beter dan toen en vorige week. Als we zonder nederlaag uit Assenede terugkeren spelen we tot de laatste speeldag mee voor de prijzen.”

Transfers

Sint-Denijs versterkte zich gericht in elke linie. Doelmannen Jordy De Jonge (Hoek) en Gust Theylaert (RC Gent), verdediger Stijn Machtelinckx (Merendree), middenvelder Gillian Merckx (Sint Gillis Dendermonde) en aanvaller Cas Van Langenhove (HO Kalken) vervoegen komende zomer de selectie. Lander en Eran Dupont ruilen Sint-Denijs voor reeksgenoot Lovendegem.

Tweede provinciale A: Assenede - Sint-Denijs: zondag 15u