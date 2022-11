Jean-Marie Alexander en Sint-Denijs blijven tweede na derbywinst in Mariakerke: “Buffer bouwen op de gevaarlijke plaatsen”

voetbal eerste provincialeKVV Sint-Denijs blijft maar verrassen in eerste provinciale. De ploeg van Jean-Marie Alexander won zaterdagavond met 2-3 bij de buren van Mariakerke en zit fraai in het spoor van leider Borsbeke.

De Gentse derby in eerste provinciale stelde niet teleur. Bij de rust leek Sint-Denijs de schaapjes al op het droge te hebben tot Mariakerke op korte tijd terug in de match kwam. Uiteindelijk pakten de bezoekers met 2-3 alsnog de volle buit. “Geen enkele overwinning komt er zonder slag of stoot”, aldus coach Jean-Marie Alexander.

“Zaterdag waren we aan een gelijkgaande wedstrijd bezig tot Halewijn Schoonjans uit het niets de 0-1 maakte. Tien minuten voor de pauze scoorde hij opnieuw na een fantastische omschakeling. Zo gingen we met 0-2 de rust in na een eerste helft waarvan we niet kunnen zeggen dat we veel beter waren dan de tegenstander.”

“Mariakerke kwam in de tweede helft niet meteen fel opzetten en we dachten dat we de 0-3 zouden kunnen maken, maar we kregen niet de strafschop die we misschien verdienden. Door twee stilstaande fases op korte tijd kwam Mariakerke plots toch langszij en vreesden we dat het nog volledig fout zou lopen. Tot Birgen Martens met een fantastisch doelpunt voor 2-3 zorgde.”

Nederig blijven

Mede dankzij deze vijfde overwinning in zes duels staat Sint-Denijs knap tweede na dertien speeldagen. De promovendus volgt op amper twee punten van leider Borsbeke, terwijl het enkele maanden geleden nog met bescheiden ambities aan seizoen begon. “We moeten nog steeds nederig blijven”, aldus Alexander.

“Die tweede plaats is een onverhoopt en ongelofelijk succes, maar het doel blijft hetzelfde. We willen ons handhaven in eerste provinciale. Ik besef dat het ons tot nu toe nog niet heeft tegengezeten. We dwingen geluk af op de goeie momenten en ook de resultaten van de andere ploegen verrassen me.”

“We moeten hard blijven werken, want er komt wellicht ook een moment waarop de bal minder voor ons rolt. Daarom zijn we opgelucht dat we momenteel een buffer bouwen op de gevaarlijke plaatsen en in eerste provinciale zijn dat er veel. Als we fit blijven, zullen we veel ploegen het leven zuur blijven maken.”

