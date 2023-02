Jean Marcelin (Cercle Brugge) in Leuven bijna held en bijna anti-held: “Ik denk dat ik mijn job heb gedaan”

De Franse centrumverdediger, die vandaag zijn 23ste verjaardag viert, kwam door de schorsing van Jesper Daland opnieuw in de basisopstelling. Dat was pas voor de tweede keer in 2023 het geval.

“Maar daar heeft uiteraard de blessure mee te maken waarmee ik tijdens de WK-break een tijdje uitviel”, geeft hij aan. “En ook met de goede prestaties van de jongens die steeds mochten starten. Daar heb ik respect voor, net zoals ik de keuzes van de coach respecteer. We zijn nu al vijf wedstrijden op rij ongeslagen gebleven. De clean sheet die we in Leuven op ons actief brachten is daarbij zeker positief.”

De verrichting van Marcelin in de universiteitsstad bleef niet onopgemerkt. Bijna werd hij de held van Cercle, want helemaal in het slot van de eerste helft kopte hij een hoekschop van Hugo Siquet slechts centimeters aan de verkeerde kant van de paal. Het was echter vooral aan de overzijde dat Marcelin, tot frustratie van OHL-coach Brys, een uitbraak van Nachon Nsingi voorkwam door de Brusselse spits van de sokken te lopen. In de slotminuut viel er dan ook nog een bal op zijn hand, maar in beide gevallen oordeelde ref Boucaut dat er geen foutieve intenties van Marcelin in het spel waren. En werd hij dus niet de anti-held. “Ik denk dat ik mijn job gedaan heb”, bleef de Fransman wat dat betreft op de vlakte.

Bijna twee meter

Marcelin kwam in augustus op uitleenbasis voor de tweede keer in zijn carrière van Monaco over naar Cercle Brugge, en merkt bij zichzelf vooruitgang op.

“Je moet er rekening mee houden dat ik op het eind van mijn eerste periode bij Cercle een blessure opliep die me nadien twaalf maanden deed verliezen”, brengt hij in herinnering. “Om weer wedstrijdminuten te verzamelen werd door alle partijen geopteerd dat een nieuwe huur aan Cercle de beste oplossing zou zijn. Na dit seizoen heb ik nog één jaar contract bij Monaco, maar ik heb er nog geen idee van wat de toekomst voor mij zal brengen.”

De last van zijn reputatie (nadat Monaco in 2020 liefst tien miljoen euro voor hem neertelde bij Auxerre) torst de op het eiland La Réunion geboren Marcelin alvast niet op zijn schouders.

“Ik, de man van tien miljoen? Dat hoor ik nu pas voor het eerst”, schatert hij het uit. “Ach, die bedragen, als speler ben ik daar echt niet mee bezig. Ik doe gewoon mijn best om te presteren. Dat zal ik ook de komende week doen, want met de match tegen Club Brugge in het vooruitzicht is iedereen bij ons supergemotiveerd om straks te mogen spelen. Ook de vijf centrale verdedigers die voor drie plaatsen in het team zullen knokken. Ik doe altijd wat de coach me opdraagt. Zoals tijdens de slotminuten tegen Standard een week geleden, toen ik plots als spits moest invallen om met mijn bijna twee meter wat lengte in de schaal te werpen.”