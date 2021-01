Jean-Marc Mwema met Filou Oostende naar ex-club Antwerp Giants: “Cruciale maand”

Met zeven opdrachten wordt de maand januari cruciaal voor de manschappen van coach Dario Gjergja. Drie groepswedstrijden in de eigen competitie, twee bepalende Europese duels in de Champions League en niet in het minst de kwartfinales in de beker van België. Het voorbije jaar werd met een valse noot afgesloten met een nederlaag in het Italiaanse Brindisi en het moeten uitstellen van de match tegen Mechelen door drie positieve coronatesten. Servaas Buysschaert, Haris Bratanovic en Pierre-Antoine Gillet hebben intussen hun quarantaine uitgezeten en sloten opnieuw aan bij de groep. Gjergja is echter nog niet vrij van kopzorgen, want aangezien Simon Buysse last blijft ondervinden van zijn enkelblessure, werd besloten om een kijkoperatie uit te voeren. De onfortuinlijke Buysse zal bijgevolg nog minstens zes weken out zal zijn. Tijdens de korte break zat het bestuur niet stil en werd de Amerikaanse Belg Michael Gilmore aangetrokken. In eerste instantie met een stagecontract tot het einde van dit seizoen, gevolgd door een volwaardig contract van één seizoen. Geen overbodige luxe met hetgeen de komende weken op de agenda staat.

Speciaal gevoel

“Dit is inderdaad de periode die het verdere verloop van ons seizoen zal bepalen”, vertelt Jean-Marc Mwema. “Door de kleine poules is het niet ondenkbaar dat we straks al afscheid moeten nemen van Europa, wat in principe normaal gezien pas in februari of maart gebeurt. Idem dito wat de bekercampagne betreft, waarin we uiteraard heel graag zouden doorstoten naar de volgende ronde. We staan in januari maar liefst viermaal tegenover de Antwerp Giants, wat voor mij toch nog steeds een speciaal gevoel is. Het is immers ook lang mijn thuis geweest. De psychologische oorlogvoering met ‘Vinnie’ (Vincent Kesteloot red.) is intussen al volop bezig op de chat”, aldus Mwema, die het oefenduel van afgelopen zondag in en tegen Le Portel aan zich liet voorbijgaan. Een onuitgegeven Oostende verloor de partij tegen de Franse subtopper met 84-82. “Het was de bedoeling om zo snel mogelijk terug het ritme op te pikken. Gelukkig hebben we intussen wat spelers weten te recupereren, want Antwerpen is zonder enige twijfel onze grootste concurrent in deze groep. Het feit dat ze al een ganse Europese competitie achter de kiezen hebben, speelt natuurlijk in hun voordeel, maar heel overtuigend waren ze toch nog niet in de eigen competitie, want het was telkens met de hakken over de sloot. Het is weliswaar koffiedik kijken hoe sterk wij voor de dag zullen komen”, besluit de Belgian Lion.