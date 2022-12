Jean-Marc Mwema leidt Antwerp Giants naar halve finale: “Energie. Dat was het enige wat de coach vroeg”

Telenet Giants Antwerp Giants gaat naar de halve finale van de beker van België. Na de 79-71 nederlaag in de heenmatch van de kwartfinale kwalificeerde Giants zich probleemloos ten koste van Leuven Bears na een 79-49 zege. In de halve finale wacht Luik.

Onder aanvoering van Jean-Marc Mwema zette Antwerp Giants de scheve situatie van vrijdag recht. Op de rand van de uitschakeling nam de kapitein van Giants zijn verantwoordelijkheid. Hij nam zijn ploeg op sleeptouw. Aan beide kanten van het terrein. In verdediging legde hij Kevaughn Allen compleet stil. De Leuvense schutter, vrijdag topscoorder met 18 punten en 4 driepunters, kwam in de terugmatch niet verder dan 7 punten uit een 2 op 12. In aanval nette Mwema 12 punten met 3 driepunters.

“Ik heb als kapitein geprobeerd de toon te zetten”, zegt Jean-Marc Mwema. “Iedereen is daarin gevolgd. Verschillende ploegmaats hebben op verschillende momenten de ploeg een boost gegeven.”

“Het was een hele wedstrijd knokken. De coach vroeg energie, energie, energie. Dat was het enige dat hij tijdens zijn wedstrijdvoorbereiding had meegegeven. En dat hebben we gebracht. We hebben het zo agressief aangepakt dat Leuven weinig weerwerk kon bieden. Het kreeg weinig comfortabele shots.”

“Beste wedstrijd van seizoen”

Voor het eerst sinds kan Antwerp Giants tevreden zijn over zowel het resultaat als de prestatie. Vooral defensief bleek de thuisploeg een onwrikbaar blok. Werkte Leuven vrijdag af aan 54% (30 op 55), dan kwam het nu niet verder dan 32% (19 op 59).

“Dit was onze beste wedstrijd sinds de start van het seizoen”, zegt coach Ivica Skelin. “We leverden een sterke verdedigende prestatie. We beperkten hun shooting-guards. Allen en Pritzl gaven ons heel wat problemen in de heenwedstrijd. We deden nu een veel betere job. Defensief stonden we zeer sterk, we verdedigden met veel energie. Aanvallend loopt het soms nog stroef, de nieuwe spelers moeten zich nog aanpassen aan wat ik als coach verlang.”

Topschutter was Reggie Upshaw. De Amerikaan scoorde 17 punten uit een 7 op 10. Reggie Hamm lukte 11 punten en 7 rebounds.

Halve finale

In de halve finale komt Antwerp Giants uit tegen Luik, dat Brussel uitschakelde. De heen- en terugwedstrijd gaan door op vrijdag 20 en zondag 22 januari. Als Antwerp Giants met dezelfde ingesteldheid aan de opsprong verschijnt, dan ligt de rode loper naar de finale uitgerold. De finale in Vorst Nationaal wordt gespeeld op zondag 12 maart.