Jean-Marc Mwema en Belgian Lions bereiden zich voor op duel met titelverdediger Slovenië: “Luka Doncic is op dit moment misschien wel de beste offensieve speler ter wereld”

Basketbal EKDe Belgian Lions zijn aangekomen in Berlijn voor de eindfase van het Europees kampioenschap. De Lions spelen zaterdag hun 1/8ste finale tegen Europees kampioen Slovenië. En tegen Luka Doncic. “Op dit moment is Doncic misschien wel de beste offensieve speler ter wereld”, zegt Jean-Marc Mwema.

De Belgian Lions arriveerden donderdag na een lange en vermoeiende reis vanuit de Georgische hoofdstad Tbilisi in Berlijn. Daar volgt vanaf zaterdag de eindfase van het EK. Jean-Marc Mwema is bezig aan zijn vierde EK, 111 interlands heeft de kapitein van Antwerp Giants inmiddels op de teller staan.

“Het was een lange vlucht”, zegt Jean-Marc Mwema. “Er was een vertraging in Tbilisi, we moesten lang wachten op de bagage en het verkeer in Berlijn liep vast. Daardoor waren we pas laat in ons hotel. Na een korte rustperiode zijn we ’s avonds nog naar de zaal gegaan om wat los te lopen.”

Drie zeges behaalden de Belgian Lions in de groepsfase. De overwinningen tegen Georgië, wereldkampioen Spanje en Bulgarije leverden de Belgian Lions een vierde plaats op. Slechts de vierde. Een te karige beloning die niet overeenstemt met het knappe parcours dat werd afgelegd.

“Als we het klassement bekijken, leden we nederlagen tegen de verkeerde ploegen. Maar dat doet geen afbreuk aan onze prestatie. We mikten op minimum twee zeges. Om niet afhankelijk te zijn van de resultaten van de andere ploegen wilden we drie overwinningen. En daarin zijn we in geslaagd. We mogen tevreden terugblikken op de groepsfase.”

Basketfenomeen

In de 1/8ste finale wacht de Belgian Lions een topaffiche tegen Slovenië. De titelverdediger die met vier zeges groepswinst behaalde in groep B. Een galamatch met beperkte zegekansen. En met Luka Doncic als absolute blikvanger. Op 23-jarige leeftijd reeds een basketfenomeen. In Europa en in de NBA. In zijn laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk scoorde Doncic 47 punten, de op één na hoogste score ooit op een EK.

“Daarvoor spelen we basket. Om tegen de beste spelers uit te komen. Luka Doncic is op dit moment misschien wel de beste offensieve speler ter wereld. Het wordt een uitdaging om hem te beperken. Kunnen we hem uit zijn ritme halen ? Kunnen we het hem moeilijk maken ?”

“Hoe klein ze ook zijn, we moeten geloven in onze kansen. Het is niet de eerste keer dat er een verrassing valt. We hebben op dit EK reeds de wereldkampioen geklopt. Kunnen we ook tegen de Europese kampioen voor een verrassing zorgen?”