Jean-Marc Jaumin ziet Brussels kansloos verliezen tegen Antwerp Giants: “Ik ben ontgoocheld over deze prestatie”

Na afloop van de match stak Coach Jean-Marc Jaumin zijn onvrede niet onder stoelen of banken. “Na de matchen tegen Charleroi en Limburg United had ik hoop dat onze trein eindelijk vertrokken zou zijn. Ik ben ontgoocheld over deze prestatie. Ik ben ontgoocheld over de intensiteit, de uitvoering en de mentaliteit van mijn spelers. Die was niet dezelfde als de weken voordien. Antwerp Giants speelde heel fysiek. Dat leidde tot veel opties voor hen. Wij maakten niet de juiste keuzes, ik zag te veel ‘gedribbel’. We moeten lessen trekken uit deze nederlaag, het positieve van de voorbije weken moet terugkeren. Ik hoop een aantal spelers te kunnen recupereren. Terry Deroover heeft tegen de Giants een eerste keer voorzichtig meegespeeld. Hij moet nu een tijdje normaal kunnen trainen. Jaylin Airington kan over veertien dagen misschien ook opnieuw aanpikken bij de groep. Op Domagoj Proleta blijft het nog even wachten.”

Nieuwkomers

De voorbije dagen mocht Jean-Marc Jaumin twee nieuwkomers begroeten op training. Hoe schat hij hen in? “DJ Laster heeft potentieel. Hij was tot vier maanden geleden in de Mexicaanse competitie actief. Nadien verkoos hij thuis te blijven bij zijn zieke moeder. Die situatie is nu in orde, zodat hij bereid was om naar Europa te komen. DJ stond voor het begin van de competitie al op ons lijstje met potentiële spelers. Hij mist nog wat competitieritme, maar dat zie ik snel in orde komen. Zijn basketintelligentie en shot moeten Brussels sterker maken. Jordan Skipper-Brown begon het seizoen bij Leuven Bears. Hij raakte daar in conflict met de clubleiding. Wat er precies in Leuven is gebeurd, weet ik niet. Ik kan enkel stellen dat Jordan bij ons sinds zijn aankomst zeer correct is. Hij komt als eerste toe op de training. Hij is een voorbeeld. Jordan brengt energie. Hij is zeer atletisch en kan actief verdedigen. Tactisch maakt hij een leerproces mee, maar ik geloof in zijn kwaliteiten. Het is goed dat de groep weer ruimer is geworden. Voordien moesten sommigen te veel minuten op het veld staan. Nu begin ik stilaan meer rotatiemogelijkheden te krijgen.”