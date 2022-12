Jean-Marc Jaumin speelt vrijdag andermaal met noodploeg tegen Leuven Bears: “We vechten momenteel tegen de duivel”

Vrijdag sluit Brussels het jaar af met een thuiswedstrijd tegen Leuven Bears. Beide ploegen hadden de voorbije maanden veel last van blessureleed. Bij de Bears is op Wouter Willems nagenoeg iedereen opnieuw inzetbaar. Bij Brussels blijft men evenwel met een overvolle ziekenboeg zitten. Coach Jean-Marc Jaumin probeert te duiden. “Vorig weekend had ik na de match op Kangoeroes weinig te vertellen. Wat moest ik vertellen? Ik zag dat er beterschap zat in onze prestaties. We hebben ons vel duur verkocht tegen een topploeg. Het was een gemiste opportuniteit. Vierentwintig balverliezen zorgden ervoor dat we de match uit handen gaven. Toch zat daar niet het echte probleem. Al maanden sukkelen we met ontzettend veel geblesseerden. Niet één of twee spelers, maar een halve ploeg. We vechten momenteel tegen de duivel.”

Stand van zaken

Coach Jean-Marc Jaumin geeft een stand van zaken. “Terry Deroover is de laatste in het rijtje. Hij blesseerde zich in Mechelen aan de knie. Momenteel is het nog niet duidelijk hoelang hij onbeschikbaarheid zal zijn. Jaylin Airington liep een spierscheur in de dij op. Zijn terugkeer in de ploeg wordt pas tegen eind januari verwacht. Rytis Pipiras is een lichtpuntje. Hij mocht de trainingen hervatten. Domo Proleta moet de komende dagen ook medische onderzoeken ondergaan. Hoelang hij afwezig zal zijn valt momenteel ook niet in te schatten. Justin Kohajda raakte vorige week door een contact op training geblesseerd aan de rug. Hij mag geleidelijk de groepstrainingen hervatten. Hetzelfde verhaal geldt voor Joël Ekamba, nadat hij een verstuiking opliep aan de rechterhand. Louis Hazard is de laatste in de lange rij. Voor het eerst in drie jaar is hij ziek. Hopelijk kan ik hem vrijdag wel recupereren.”