Jean-Marc Jaumin is ontgoocheld over start van Brussels in Elite Silver: “Dit is een stap achteruit”

Coach Jean-Marc Jaumin kan zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken steken. Hij had meer verwacht van de ouverture van zijn team. “We hebben vijfenveertig minuten lang achter de feiten aangehold tegen Feyenoord. Ik had inderdaad meer verwacht na tien dagen goed samenwerken op training. Het slot van de competitie was prima. In de matchen tegen Leuven Bears en Bergen lieten we zien waartoe we in staat zijn. Zelfs de laatste match op Okapi Aalst kon me meer bekoren. We verloren weliswaar in het Forum, maar toen zag ik veel positieve punten. Het is dan ook ontzettend jammer dat we die lijn niet hebben kunnen doortrekken in de eerste match van de Elite Silver.”

Weinig verzachtende omstandigheden

Voor Jean-Marc Jaumin zijn er nauwelijks verzachtende omstandigheden. “In het verleden konden we ons (terecht, red.) wegsteken achter de vele geblesseerden en zieken. Dat was niet langer het geval. Voor het eerst sinds lange tijd waren we met tien man op training en op het wedstrijdblad. Het klopt dat enkele spelers in de loop van de week wat ziekjes waren geweest (Proleta, Laster en Airington, red.), maar dat is voor mij geen geldig excuus. De voorbije maanden hebben we soms met zes of zeven man gespeeld en toen zag ik meer intensiteit. Iedereen was slap, van nummer één tot nummer tien. Dit is een stap achteruit. We hadden nog het geluk aan onze zijde, toen we een verlenging konden afdwingen. Er werd door de Rotterdammers een fout gemaakt op de shotter en niet op de driver. Deroover zette zijn vrijworpen, waardoor we even konden ontsnappen aan de nederlaag. Die kwam er vijf minuten later alsnog. We maakten zelf te veel fouten, het was gewoon niet goed genoeg.”

Rustperiode

Dit weekend komt Brussels niet in actie omwille van de finale van de beker van België. Jean-Marc Jaumin is er niet rouwig om. “Het extra vrije weekend komt ons goed uit om stevig door te trainen en een aantal zaken rustig, maar duidelijk te bespreken. De zondag nadien trekken we naar Yoast United. Ik verwacht daar wel een antwoord van mijn spelers.”